WhatsApp Ekran Paylaşımı Deneyimini Yeni Özelliğiyle Geliştiriyor!

WhatsApp'ın çağrılarına ekran paylaşımının geleceği daha önceki test sürümlerinde ortaya çıkmıştı. Bugün bu özelliğin daha da iyileştirileceği fark edildi.

WABetaInfo tarafından fark edilen yeni özelliğe göre WhatsApp, biri ekranını paylaştığında aramadaki herkesin video ve müzik sesini birlikte dinlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, bir cihazda çalınan ses de aramadaki diğer kişilerle paylaşılarak daha sürükleyici ve paylaşılan bir görsel-işitsel deneyim yaratılacak.

Artık Ekran Paylaşımı Sırasında Video ve Müzik Sesi Aktarılabilecek

Bir ekran paylaşımı oturumu sırasında video ve müzik sesini gerçek zamanlı olarak paylaşma yeteneği, görüntülü görüşmelere dinamik bir katman ekleyerek sanal toplantıları kesinlikle daha etkileşimli hâle getirecek.

İster paylaşılan bir çalma listesinin keyfini çıkarın, ister birlikte bir video izleyin ya da bir multimedya projesi üzerinde iş birliği yapın, bu özellik ekran paylaşımı seçeneğinin mevcut olduğu bir video görüşmesi sırasında katılımcılar arasındaki bağlantı hissini de artıracak.

Şimdilik bu özellik geliştirme aşamasında ve ileriki güncellemelerde herkese açık şekilde kullanıma sunulacak.

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