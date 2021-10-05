WhatsApp, Facebook ve Instagram Erişimi Geri Geldi

WhatsApp, Facebook ve Instagram erişim sorunu düzeltildi. Facebook, yaklaşık 8 saat süren erişim sıkıntısından sonra sunucu problemini çözdü. Sorunun çözülmesinin ardından üç platforma da erişim açıldı.

4 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Facebook'a bağlı tüm platformlar çökmüştü. İlk olarak WhatsApp'a erişim sorunu yaşanmaya başlanmış, ardından Instagram ve Facebook gitmişti.

Sorunun uzamasının ardından ilk şok edici haber New York Times'dan gelmişti. Ünlü ABD'li gazete, Facebook'un bazı ofislerinde çalışanların güvenlik kartlarının dahi çalışmadığı söylenmişti. Bu açıklama sonrasında problemin daha büyük olabileceği konuşulmaya başlanmıştı.

Erişim probleminin dördüncü saatinde ise Türkiye'de başka internet erişim problemleri yaşanmaya başlandı. Twitter ve Telegram gibi büyük platformlar da ziyaret sıklığı sebebiyle sunucu problemleri yaşadılar.

WhatsApp, Facebook ve Instagram erişim sorunu düzeldi

ABD'den bilgi aktaran bazı gazeteciler ise problemin beklenenden büyük olabileceğinin sinyallerini vermeye başlamışlardı. Hatta bazı kaynaklar, bütün Facebook sunucularının silindiğini dahi iddia etmeye başladılar.

Tüm bu iddialar birbirini izlerken, Facebook ise sunucu güvenliği ekiplerinden bir tanesini Kaliforniya'ya doğru yola çıkarmıştı.

Sunuculara yerinde müdahale etmeye giden ekibin çalışmaları sonrasında erişim probleminin çözüldüğü dile getirildi.

Türkiye saati ile 01.30 itibarıyla peyderpey kullanıcılar platformlara ulaşmaya başladılar.

Halihazırda tüm platformlar sorunsuz şekilde çalışıyor.