Elon Musk’tan WhatsApp Benzeri Uygulama Önerisi!

Elon Musk, Facebook’un WhatsApp gizlilik politikasını değiştirmesinin üzerinden saatler geçtikten sonra Twitter hesabı üzerinden sözleşmede yapılan değişiklik hakkında bir tweet yayımladı. Musk, Twitter’da paylaştığı tweette Whatsapp Messenger kullanıcılarına WhatsApp benzeri uygulama tavsiye etti.

Elon Musk’ın WhatsApp Benzeri Uygulama Tavsiyesi Ne?

19 Şubat 2014 tarihinde Facebook tarafından satın alınan WhatsApp Messenger’ın gizlilik politikasında yaptığı düzenlemenin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Elon Musk’tan konu ile ilgili yorum geldi. Musk, Facebook’a bağlı WhatsApp’ın yeni politikasına işaret ederek kullanıcılara başka bir uygulama kullanmalarını tavsiye etti.

Elon Musk’ın tweetinde yalnızca iki kelime yer aldı: “Signal kullan.” Bu tweetle Musk’ın internet kullanıcılarına demek istediği ise verilerini güvende tutmaları için WhatsApp Messenger gibi kullanıcı verilerini toplayan ve paylaşan uygulamaları kullanmak yerine Signal gibi uçtan uca şifreleme protokolüne sahip, kullanıcı güvenliğine önem veren uygulamaları kullanmanın daha iyi bir seçim olacağıdır.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

WhatsApp’ın yeni gizlilik politikası ile ilgili en büyük endişe, telefon numarasından IP adresine, IP adresinden mobil cihazda yer alan kişisel bilgilere kadar WhatsApp Messenger tarafından toplanan verilerin Facebook’un diğer hizmetleri ile paylaşılacak olmasıdır. Facebook’un geçmişine bakıldığında kullanıcı gizliliğe ile daha önceden de çok sık gündeme geldiği görülebiliyor. Musk, sosyal medya platformu Twitter’da yayımladığı tweette WhatsApp kullanıcılarının politikadaki değişikliği onaylamadan önce ikinci bir kez düşünmeleri ve onları Signal’a geçmesi konusunda uyarıyor olabilir.

Signal (Gizli Mesajlaşma), WhatsApp Messenger’ın Telegram gibi başka bir alternatifidir. WhatsApp’ın kurucu ortağı Brian Acton, Facebook’un WhatsApp’ı satın almasının ardından şirketten ayrıldı ve Moxie Marlinspike ile Signal Foundation’ı kurdu. Signal mesajlaşma uygulaması, WhatsApp'ın Facebook tarafından satın alınmadan önce olduğu gibi bir uygulama olmakla birlikte daha iyi bir gizlilik deneyimi sunuyor. Açık kaynaklı bir mesajlaşma uygulaması olan Signal ayrıca uçtan uca şifreleme protokolüne sahiptir.

WhatsApp’ın Facebook tarafından satın alınmasından sonra şirketin kurucu ortaklarından Acton’un ayrılmasının en önemli nedenlerinden biri kullanıcı gizliliği ile ilgili sorunlar olduğunu da unutmamak gerekiyor.

WhatsApp Kullanıcılardan Hangi Verileri Topluyor?

Cihaz kimliği.

Kullanıcı kimliği.

Reklam verileri.

Satın alma geçmişi.

Konum bilgisi.

Telefon numarası.

E-posta adresi.

Kişiler.

Ürün etkileşimi.

Ödeme bilgileri.

Müşteri desteği.

Kullanıcı profili oluşturmada kullanılan diğer veriler.

Siz Elon Musk'ın tavsiye ettiği mesajlaşma uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından kendi kullandığınız veya güvendiğiniz mesajlaşma uygulamalarını belirtebilirsiniz.