WhatsApp'tan Bizi Büyük Zahmetten Kurtaracak Paylaşım Özelliği

Meta, önümüzdeki birkaç ay içinde dünya genelinde kullanıma sunulacak bir WhatsApp özelliğiyle gündeme geldi. Bu özellik sayesinde artık uygulamalar arasında geçiş yapmanıza ve aynı paylaşımı tekrar yüklemenize gerek kalmadan, yalnızca bir tık vasıtasıyla paylaşım yapabileceksiniz.

Bir Paylaşımla Üç Farklı Mecra

WhatsApp kullanıcıları, durum güncellemelerini Instagram ve Facebook üzerinden kolayca paylaşabilecek ve tek oturum açma (SSO) özelliğinden yararlanabilecek.

Meta, bu entegrasyonun varsayılan olarak aktif olmayacağını, kullanıcıların tercihine bırakılacağını belirtiyor. Şayet hesaplarınızı bağlamayı tercih ederseniz bilgilerinizden yararlanarak ürün ve hizmetlerini kişiselleştirmek ve geliştirmek için kullanabileceğine onay vermiş olacaksınız. Reklam gösterimleri de buna dahil.

Şirket, WhatsApp'ın diğer uygulamalarına ait kişisel verilerinizi kullanmayacağını özellikle vurguluyor. Tabii bu insanların içini rahatlatmak için yeterli mi orası bilinmez.

Meta Imagine Me Özelliği

Meta, ilerleyen dönemde Meta AI çıkartmaları ve Imagine Me özelliğiyle oluşturulan yapay zeka avatarları gibi içerikleri yönetmek için Hesap Merkezi'nde daha fazla düzenleme seçeneği sunacağını da duyurdu.

Şu sıralar TikTok'un çöküşünden yararlanmaya çalışan şirket ayrıca bir CapCut alternatifiyle de görücüye çıktı.

Ayrıca TikTok hesabını kapatanlara 5 bin dolara kadar nakit vereceğini de duyurması, TikTok'un tüm gücünü kendine geçirmeye çalışmasını açıkça gözler önüne seriyor. Muhtemelen her geçen gün başka yeniliklerle karşımıza çıkacaklar. Sizce başarılı olacaklar mı?