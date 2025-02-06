Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bunlar genellikle kullanıcı deneyimini etkileyen basit yenilikler, tasarımsal değişiklikler ya da sosyal özellikler olurken, sonuncucu tüm beklentilerin ötesine geçiyor. WhatsApp'a fatura ödeme özelliği geliyor.

WhatsApp'a Elektrik, Su ve Doğalgaz Faturası Ödeme Özelliği Geliyor

WhatsApp'a fatura ödeme özelliği geliyor. Uygulamanın "2.25.3.15" beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik, kullanıcıların elektrik faturası, su faturası, telefon faturası, internet faturası, ısınma ve hatta kira ödemeleri gibi çeşitli kategorilerdeki faturalarını WhatsApp üzerinden ödeyebilmesini sağlıyor.

İlk etapta Hindistan'da kullanıma sunulması beklenen özellik, WhatsApp'ı bir haberleşme uygulamasından bir süper uygulamaya çeviriyor. Aslınd abu WhatsApp'ın ülkedeki ilk finansal işlem hamlesi değil. Hindistan'daki kullanıcılar, Şu anda WhatsApp üzerinden para transferi yapabiliyor. Bu nedenle fatura ödeme özelliği süpriz olmaz.

Fatura ödeme özelliği ise platformun finansal hizmetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ayrıca WhatsApp'ın pek çok konuda denemeler yaptığını ve bunların her zaman tüm kullanıcılara sunulmadığını hatırlatmak isteriz.

Ne yazık ki Türkiye'de ise bambaşka bir senaryo var. Hindistan'da kullanıma sunulan para gönderme özelliği ülkemizde yok. Bu nedenle fatura ödeme özelliği de gelmesi beklenmiyor. Ülkemiz özellikle finansal konularda oldukça sıkı regülasyonlara sahip. Bu nedenle PayPal gibi ödeme seçenekleri Türkiye'de kullanılamıyor.