WhatsApp'a Yıllardır Beklenen Özellik Nihayet Geliyor: Artık Daha Eğlenceli Olacak!

Yeni özellikler sunarak daha iyi bir deneyim elde edilmesini amaçlayan WhatsApp, heyecan verici bir duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda popüler anlık mesajlaşma uygulamasının görüntülü görüşme özelliğine eklenecek yeni işlevler tanıtıldı.

WhatsApp'ta Görüntülü Görüşmeler Daha Eğlence Olacak

WhatsApp'a görüntülü görüşmelerde kullanılabilecek filtre ve arka plan özellikleri eklenecek. Bu sayede görüşme esnasında arka planı kolayca değiştirebilecek ve istediğiniz filtreyi seçebileceksiniz.

Arka plan özelliği, görüntülü görüşme sırasında odanın görülmesini istemeyen kişiler için oldukça kullanışlı olacak. Bu özelliğin, Google Meet dahil olmak üzere birçok görüntülü görüşme hizmetinde mevcut olduğunu belirtelim.

Anlık mesajlaşma hizmetinde aralarında seçim yapabileceğiniz 10 filtre ve 10 arka plan olacak. "Sıcak", "Soğuk", "Siyah-Beyaz", "Işık sızıntısı", "Hayalperest", "Kırılmış ışık", "Balık gözü", "Vintage TV", "Buzlu cam" ve "Çift ton" filtre seçeneklerini kullanabileceksiniz.

Arka plan seçenekleri arasında ise "Bulanık", "Oturma odası", "Ofis", "Kafe", "Çakıl taşları", "Gurme", "Fırça darbeleri", "Plaj", "Gün batımı", "Kutlama ve Orman" bulunuyor.

Bunların yanı sıra görünümü ve parlaklığı doğal şekilde iyileştirebilecek "Rötuş" ve "Düşük Işık" seçenekleri de eklenecek. Söz konusu efektler önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp'a eklenecek filtre ve arka plan özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.