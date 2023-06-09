WhatsApp'tan Fotoğrafları Orijinal Kalitesiyle Göndermek Artık Mümkün!

WhatsApp, platform üzerinden fotoğrafların kalitesini düşürmesi nedeniyle yıllardır eleştiri alıyor ancak şirket fotoğraf paylaşımı konusundaki kullanıcı deneyimini en son beta sürümleriyle geliştirdi. Şimdi ise şirket artık fotoğrafların kalitesinin bozulmadan göndermenin mümkün olacağını açıkladı.

WhatsApp'ın iOS ve Android için beta güncellemeleri, kullanıcılara orijinal boyutlarını koruyarak yüksek kaliteli fotoğraflar gönderme olanağı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraf paylaşımı, alıcının bilgisi için küçük bir HD etiketiyle belirtiliyor.

WhatsApp'ta Fotoğraflar Orijinal Kalitesiyle Nasıl Gönderilir?

"Daha yüksek kalite seçeneği" kullanıcı tarafından seçilebilecek olsa da varsayılan ayar "standart kalite" olarak kalacak. Sonuç olarak kullanıcılar her fotoğrafı orijinal kaliteyle paylaşmak istediklerinde HD seçeneğini manuel olarak seçmek zorundalar.

Şimdilik en çok istenen bu özellik beta kullanıcılarının kullanımıyla sınırlı kalsa da dağıtım ilerledikçe daha fazla kullanıcı, HD fotoğrafları paylaşabilme özelliği sayesinde fotoğrafları orijinal kaliteleriyle gönderebilecek.

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