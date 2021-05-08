WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kabul Edilmediğinde Neler Olacak?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kabul edilmezse hesap silinecek mi? Bu soru, uzun bir süredir çok sayıda kullanıcı tarafından merak ediliyordu. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformlarından bir tanesi olan WhatsApp, konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

WhatsApp Messenger, geçtiğimiz aylarda kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncelleme kararı almıştı. Kullanıcı verilerinin diğer hizmetlerle paylaşılmasının nedeninin genellikle entegrasyon ve güvenlik ile ilgili geliştirmeler yapmak olduğu açıklanmıştı. Güvenlik ve entegrasyona ek olarak arka plandaki sistemlerin iyileştirilmesine yardımcı olduğu ifade edilmişti.

WhatsApp Messenger, gizlilik politikasını güncelleme kararını aldıktan hemen sonra sosyal medya platformlarında gündem olmuştu. Gizlilik sözleşmesi, büyük bir dijital göçün başlamasına neden olmuştu. Şirket, kullanıcı göçünü engellemek için bazı hamleler yaptı. Bu hamlelerden bir tanesi ise gizlilik sözleşmesinin kabul etmek için son tarihin 8 Şubat 2021’den mayıs ayına kadar ertelenmesi oldu.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kabul Edilmediğinde Olacaklar

WhatsApp Messenger, kullanıcılardan 15 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmenin okunmasını ve onaylanmasını talep ediyor. Peki, uygulamanın kullanıcıları şirketin yeni politikası ile gelen sözleşmeyi kabul etmediği takdirde neler olacak?

Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesabı 15 Mayıs tarihinde silinmeyecek. Kullanıcılar, aşamalı olarak sınırlı hesap işlevselliği ile karşı karşıya kalacak. Bu sınırlandırma işlemi de aşamalı olarak gerçekleşecek.

WhatsApp Messenger, ilk etapta sözleşme bildirimi göndermeye devam edecek. Şirket, bir süre sonra bu bildirimi kalıcı hale getirecek. Şirket, bu strateji ile tüm kullanıcılara sözleşmeyi kabul ettirmeyi hedefliyor.

Sözleşmeyi kabul etmediğiniz takdirde sohbet listesine erişemeyeceksiniz fakat sesli ve görüntülü aramaları yanıtlayabileceksiniz. Bir mesajı okumak, yanıtlamak, gelen sesli aramaya veya görüntülü aramaya geri dönmek için bildirimleri kullanabileceksiniz. Birkaç hafta sonra gelen aramaları veya bildirimleri alamayacaksınız. Mesaj ve arama gönderme işlemi de sonlandırılacak.

Sonuç olarak 15 Mayıs tarihinde sözleşmeyi kabul etmediğiniz için hesabınız silinmeyecek ancak uygulamanın tüm özelliklerini kullanamayacaksınız. Uygulamayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız sözleşmeyi kabul etmekten başka bir çareniz kalmıyor.

Hangi anlık mesajlaşma uygulamasını kullanacağınıza karar veremiyor musunuz? Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak WhatsApp, Telegram ve Signal karşılaştırma yazısına göz atabilirsiniz.