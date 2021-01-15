WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kararını Erteledi

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Şirketten gelen resmi açıklamada, yeni gizlilik sözleşmesi kurallarının 8 Şubat tarihinde uygulanmayacağını, Mayıs ayına kadar kararla ilgili herhangi bir aksiyon alınmayacağını dile getirdi. Twitter'dan açıklama yapan WhatsApp, "8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" dedi.

Resmi Twitter adresi üzerinden açıklamalarda bulunan WhatsApp yetkilileri şunları kaydetti: "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamana sahip olmasını sağlayacağız. Buna dayanarak herhangi bir hesabı silmeyi planlamadığımızdan ve gelecekte bunu yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz"

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future. — WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Ne Zaman Uygulanacak?

Yaklaşık iki haftadır, WhatsApp tarafından uygulanamaya konulacak yeni gizlilik sözleşmesi şartları konuşuluyordu. Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması tarafından yapılan açıklama ile yeni gizlilik sözleşmesi şartlarının 8 Şubat tarihinde devreye gireceği ve bir takım farklılıklar getireceği belirtilmişti. WhatsApp Business özelinde kullanıcı verilerinin diğer Facebook şirketleri ile paylaşılmasını ön gören yeni değişikliklerin yer aldığı sözleşmenin kabul edilmemesi halinde ise uygulamanın kullanılamayacağı belirtilmişti.

WhatsApp tarafından alınan bu karar sonrasında birçok kullanıcı Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçmeye başlamışlardı. Sadece Telegram 72 saat içerisinde 25 milyon yeni kullanıcı kazanmıştı. Uygulamaya yeni katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahi vardı.

Kullanıcıların farklı uygulamalara kaymaya başladığını gören Facebook, resmi bir açıklama yapma kaygısı güderek, konunun detaylarını paylaşmıştı. Yapılan ilk açıklamada diğer Facebook şirketleri ile paylaşılacak olan kullanıcı verilerinin sadece WhatsApp Business adı verilen uygulama üzerindeki veriler olduğu belirtilmişti. Çeşitli ürünler satan satıcılar için ayrı olarak geliştirilen WhatsApp Business uygulaması, normal WhatsApp uygulamasından ayrı çalışıyordu. Buna rağmen kullanıcılar şirkete tepkilerini sürdürmeye devam etmişlerdi.

Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalar yapan WhatsApp, tam olarak şunları aktardı: "Ulaşan herkese teşekkür ederiz. Hala WhatsApp kullanıcılarıyla doğrudan iletişim kurarak herhangi bir karışıklığa karşı koymaya çalışıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek: Mayıs ayına kadar gizlilik sözleşmesi kurallarını durduruyoruz. Kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamanları olmasını sağlayacağız. Buna dayanarak herhangi bir hesabı silmeyi planlamadığımızdan ve gelecekte bunu yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz."

Kısaca WhatsApp, veri paylaşma işinden vazgeçmediğini; ancak Mayıs ayına kadar gizlilik sözleşmesi ile ilgili detayları daha iyi anlatarak, kullanıcıları ikna ettikten sonra bu kararı uygulamaya koyacağının altını çizdi. Yani temel karardan hiçbir şekilde geri dönülmemiş oldu.