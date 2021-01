WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Kararını Erteledi

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kararı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Şirketten gelen resmi açıklamada, yeni gizlilik sözleşmesi kurallarının 8 Şubat tarihinde uygulanmayacağını, Mayıs ayına kadar kararla ilgili herhangi bir aksiyon alınmayacağını dile getirdi. Twitter'dan açıklama yapan WhatsApp, "8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" dedi.

Resmi Twitter adresi üzerinden açıklamalarda bulunan WhatsApp yetkilileri şunları kaydetti: "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek. Kullanıcıların şartları incelemek ve anlamak için bolca zamana sahip olmasını sağlayacağız. Buna dayanarak herhangi bir hesabı silmeyi planlamadığımızdan ve gelecekte bunu yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz"

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.