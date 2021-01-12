Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP'e Katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Telegram ve BiP'e katıldı. Erdoğan, Telegram kanalı ve BiP kanalı açtı. İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram Kanalı ve BiP Kanalı Açtı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram kanalı ve BiP kanalı açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BiP ve Telegram hesaplarının adresi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram Kanalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telegram kanalına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BiP Kanalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BiP kanalına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi ile Gündemde

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi ile gündem oldu. Türkiye harekete geçti ve KVKK tarafından WhatsApp'a inceleme başlatıldı.

Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu bu hafta bir araya gelerek açıklama yapacak.

Aktarılan bilgiye göre yetkililer, "Facebook ya geri adım atacak ya da biz engelleyeceğiz. Şu ana kadar onaylayanlarda da geri adım atılacak. Vatandaşa önerimiz acele etmeyin. Bir şey onaylamayın. Biz hafta arasında ortak açıklama yapacağız" dedi.

Rekabet Kurulu harekete geçti ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: