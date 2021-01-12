Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP'e Katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Telegram ve BiP'e katıldı. Erdoğan, Telegram kanalı ve BiP kanalı açtı. İletişim Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram Kanalı ve BiP Kanalı Açtı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram kanalı ve BiP kanalı açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BiP ve Telegram hesaplarının adresi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram Kanalı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telegram kanalına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BiP Kanalı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BiP kanalına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi ile Gündemde
WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi ile gündem oldu. Türkiye harekete geçti ve KVKK tarafından WhatsApp'a inceleme başlatıldı.
Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu bu hafta bir araya gelerek açıklama yapacak.
Aktarılan bilgiye göre yetkililer, "Facebook ya geri adım atacak ya da biz engelleyeceğiz. Şu ana kadar onaylayanlarda da geri adım atılacak. Vatandaşa önerimiz acele etmeyin. Bir şey onaylamayın. Biz hafta arasında ortak açıklama yapacağız" dedi.
Rekabet Kurulu harekete geçti ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu.
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır.
Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir.
Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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