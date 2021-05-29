WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi İçin Yeni Karar Alındı

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Alınan karara göre sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesabı herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmayacak. Yani kullanıcılar, anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan tüm özellikleri kullanabilecek.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi İçin Geri Adım Attı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı taraıfndan kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın yeni gizlilik politikasını kabul etmek için verilen son tarih 15 Mayıs'tı. Kullanıcılar, aşamalı olarak sınırlı hesap işlevselliği ile karşı karşıya kalacaktı. Bu sınırlandırma işlemi de aşamalı olarak gerçekleşecekti.

WhatsApp Messenger, ilk etapta sözleşme bildirimi göndermeye devam edecekti. Şirket, bir süre sonra bu bildirimi kalıcı hale getirecekti. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar, sohbet listesine erişemeyecekti fakat sesli ve görüntülü aramaları yanıtlayabilecekti. Kullanıcılar, birkaç hafta sonra gelen aramaları veya bildirimleri alamayacaktı. Mesaj ve arama gönderme işlemi de sonlandırılacaktı.

WhatsApp Messenger, sözleşme ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir Whatsapp sözcüsü, The Verge'e yaptığı açıklamada, sözleşmeyi kabul etmeyen hesapların herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmayacağını söyledi.

Şirket tarafından alınan yeni karara göre sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar, anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan tüm özelliklere süre kısıtlaması olmadan erişebilecek. Bu durum, sözleşmeyi kabul etmek istemeyen kullanıcıları oldukça memnun edecek. Gizlilik sözleşmesinin zorunlu kılınması, çok sayıda kullanıcının farklı bir mesajlaşma uygulaması kullanmaya başlamasına neden olmuştu.

Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar bildirim almaya devam edecek. Yeni kararın yakında değişip değişmeyeceği ise bilinmiyor. Firma, şimdi olduğu gibi yakında da yeni bir karar alabilir.

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi İndirme Sayısını Azaltmadı

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp, ocak ayında sözleşmeyi güncelleme kararı almıştı. Sensor Tower tarafından paylaşılan verilere baktığımızda alık mesajlaşma platformu, ocak ayında 45, şubat ayında 43, mart ayında 47 ve geçtiğimiz ay ise 38 milyon defa indirildi. Sözleşme nedeni ile uzun süre boyunca sosyal medyada gündem olan uygulama, son 4 ay içerisinde toplamda 173 milyon kez indirildi.

Gizlilik ve güvenlik ile ön plana çıkan anlık mesajlaşma platformu Signal, ocak ayında 51 milyon kez indirildi. WhatsApp alternatifi Telegram ise aynı dönemde 64 milyon kez indirildi. İki uygulamanın da indirme sayısı ocak ayından sonra düşüşe geçti.