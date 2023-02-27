WhatsApp Grup Araması Planlama Özelliğine Kavuşuyor

WhatsApp, grup araması planlama özelliğiyle gündeme geldi. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, anlık mesajlaşma uygulaması için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar artık grup aramalarını planlayabilecek.

WhatsApp Grup Araması Planlama Özelliği Test Ediliyor

Anlık mesajlaşma uygulaması denildiğinde akla ilk gelen platformlardan biri olan WhatsApp'a yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Şirketin mesajlaşma hizmetinde yer alan grup arama özelliğine yeni bir işlev getirmeye hazırlandığı gün yüzüne çıktı.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre popüler anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişiler grup araması için planlama yapabilecek. Yeni işleve ait bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Ekran görüntüsü, söz konusu işlevin nasıl bir görünüme sahip olacağı da belli oldu.

Paylaşılan görsele göre kullanıcılar, grup sohbet penceresinin üst kısmında konumlanan arama butonuna bir kez dokunduğunda bir pencere ile karşılaşacak. Bu pencere üzerinden arama planlama işlevi üzerinden tarih ve saat belirlenebilecek.

WhatsApp grubunda yer alan arkadaşlarınızla veya ekibinizle bir sesli görüşme gerçekleştirmeniz gerekebilir. Böyle bir durumda toplantı tarihini ve saatini sohbet penceresine yazabilirsiniz fakat bazı kullanıcılar bu mesajı görmeyebilir.

Yeni özellik, toplantının hangi tarihte ve hangi saate gerçekleşeceğini belirleyebilmenize olanak tanıyacak. Böylelikle grupta yer alan kişilerin tamamı görüşmenin ne zaman yapılacağını görüntüleyebilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a söz konusu özelliğin ne zaman geleceği henüz belli değil. Yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.