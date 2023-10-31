WhatsApp'tan Grup Görüşmelerini Kolaylaştıran Yeni Özellik!

WhatsApp, 2,7 milyar küresel kullanıcısının kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni bir özellik daha sunuyor.

WABetaInfo, Meta'nın sahip olduğu uygulamanın, kullanıcıların 32 katılımcıya kadar arama başlatmasına olanak tanıyan gelişmiş arama özelliğini kullanıma sunduğunu bildirdi. Artık bu güncelleme sonrası bir grup görüşmesine 32 katılımcı ekleyebileceksiniz.

Grup Görüşmeleri Artık 15 Değil 32 Kişi ile Başlatılabilecek

Geçmişte WhatsApp 32 katılımcıya kadar grup görüşmesi yapmanıza izin veriyor olsa da başlangıçta yalnızca 15 kişi seçebiliyordunuz. Geri kalan kişileri tek tek görüşmeyi başlattıktan sonra eklemeniz gerekiyordu. Şimdi ise en başından itibaren tam 32 katılımcıyla grup görüşmesi yapabileceksiniz.

Şimdilik yeni özellik test sürümlerinde olduğundan, kararlı sürümlere gelmesi için bir süre daha beklemeniz gerekiyor.

WhatsApp sürekli olarak kullanıcılarına yeni özellikler sunmak için çalışıyor. En son olarak şirket, uygulamaya gelen yeni Kanallar özelliğindeki önemli bir eksiklik olan mesajları düzenleme işlevini kullanıcılara sunmuştu.

Peki siz WhatsApp'a gelen son yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.