WhatsApp'ın Kanallar Özelliğinin En Büyük Eksikliği Giderildi!

WhatsApp'ın en yeni özelliği Kanallar'da yayınlanan mesajlarla ilgili yeni bir özellik duyuruldu.

Kullanıcılar artık Kanallar'daki bir mesajın içeriğini düzenleyebiliyor ancak bunun bazı sınırlamaları bulunuyor.

WhatsApp Kanal Mesajları 30 Gün İçinde Düzenlenebilecek

Kanal mesajlarını değiştirmek isteyenlerin bunu yapmak için 30 günlük bir süresi olacak. 30 gün kuralına ek olarak, kullanıcılar yalnızca metin mesajlarını düzenleyebilecek yani fotoğraf, video veya diğer medya veya dosya türleri değiştirilemeyecek.

Bir başka husus ise bir hesap bir kanal mesajını düzenlediğinde, o kanalın kullanıcıları mesajın değiştirildiğine dair bir bildirim almayacaklar.

Düzenlenen kanal mesajları, zaman damgasının yanında "düzenlendi" bilgisine sahip olacak ve bir kanalı görüntüleyen herkese gösterilecek.

Bu özellik Kanallar'ın kullanıma sunulmasından bu yana kullanıcıların sıklıkla talep ettiği özelliklerden biriydi ve artık WhatsApp'ta kullanılabilir durumda.