WhatsApp'ın Kanallar Özelliğinin En Büyük Eksikliği Giderildi!

WhatsApp'ın Kanallar özelliğinde paylaşılan mesajlar yeni güncelleme ile artık düzenlenebilecek. İşte detaylar!

WhatsApp'ın Kanallar Özelliğinin En Büyük Eksikliği Giderildi!
Barış Bulut
Barış Bulut -

WhatsApp'ın en yeni özelliği Kanallar'da yayınlanan mesajlarla ilgili yeni bir özellik duyuruldu.

Kullanıcılar artık Kanallar'daki bir mesajın içeriğini düzenleyebiliyor ancak bunun bazı sınırlamaları bulunuyor.

WhatsApp Kanal Mesajları 30 Gün İçinde Düzenlenebilecek

Kanal mesajlarını değiştirmek isteyenlerin bunu yapmak için 30 günlük bir süresi olacak. 30 gün kuralına ek olarak, kullanıcılar yalnızca metin mesajlarını düzenleyebilecek yani fotoğraf, video veya diğer medya veya dosya türleri değiştirilemeyecek.

WhatsApp'ın Kanallar Özelliğinin En Büyük Eksikliği Giderildi!

Bir başka husus ise bir hesap bir kanal mesajını düzenlediğinde, o kanalın kullanıcıları mesajın değiştirildiğine dair bir bildirim almayacaklar.

Düzenlenen kanal mesajları, zaman damgasının yanında "düzenlendi" bilgisine sahip olacak ve bir kanalı görüntüleyen herkese gösterilecek.

Bu özellik Kanallar'ın kullanıma sunulmasından bu yana kullanıcıların sıklıkla talep ettiği özelliklerden biriydi ve artık WhatsApp'ta kullanılabilir durumda.

WhatsApp Kanallar Özelliği: Nasıl Açılır?
NASIL YAPILIR

WhatsApp Kanallar Özelliği: Nasıl Açılır?

Instagram’daki kanallar özelliğinin ardından WhatsApp’ın kanallar özelliği dünya çapında erişime açılıyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu 150 ülkede daha bu özellik kullanılabilecek.

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