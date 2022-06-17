Whatsapp Grup Sesli Sohbetlerine 3 Yeni Özellik Geldi

Android'den iPhone'a sohbet aktarma özelliği de dâhil olmak üzere bir dizi son güncellemeye ek olarak WhatsApp artık grup aramasını iyileştirmek için de daha fazla özellik eklemeye başlıyor.

Grup sohbetlerindeki yeniliklerden biri, aramaya yeni birinin katıldığını açıkça gösteren bir açılır başlık bildirimi. Bu, yalnızca aynı anda ekrana sığamayacak kadar çok sayıda kişi görüşmede olduğunda gerçekleşir. İkinci yeni özellik ise arama sırasında başka birini sessize alma özelliği. Eğer konuşmayan birileri varsa bu yararlı olabilir çünkü mikrofonlarından köpek havlaması veya bebek ağlaması gibi sesler geliyor olabilir. Alternatif olarak, başka biri hakkında konuşurken diğerlerinin konuşmasını istemiyorsanız da basitçe susturabilirsiniz.

Artık Arama Ekranından Çıkmadan Mesaj Gönderebileceksiniz

Son yeni özellik ve muhtemelen en kullanışlı olanı, arama ekranından çıkmadan aramadaki birine doğrudan mesaj gönderme özelliği. Sadece üzerlerine dokunarak, 'Mesaj [kişinin adı]' seçeneğini seçebilirsiniz. Bu açılır pencere aynı zamanda birini sessize alma seçeneğini bulacağınız yerdir.

Bu değişiklikler, bu yılın başlarında WhatsApp'ın ses kayıtlarını duraklatma ve devam ettirme seçenekleri eklediği ve ardından mesajı göndermeden önce önizlemesini yaptığı sesli mesajlaşma güncellemelerini takip ediyor. Mesajlara uzun zamandır beklenen emoji tepkileri ve bir grupta olabilen kişi sayısındaki artış (artık 512 kişi) ile birlikte WhatsApp kullanıcıları artık çok istenen özelliklerden oluşan iyi seçeneklere sahipler ve her zaman olduğu gibi ufukta çok daha fazlası var.

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