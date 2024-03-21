WhatsApp'ın Yeni Özelliği Grup Sohbetlerinde Önemli Rol Oynayacak!

WhatsApp son dönemde Kanallar özelliğine bir dizi yeni içerik getirmiş olsa da diğer özellikleri de unutmuyor. Şirket bugün grup sohbetleri için oldukça kullanışlı olacak yeni bir özelliği beta sürümlerde test etmeye başladı.

Android için WhatsApp beta 2.23.21.12 güncellemesiyle kullanıcıların topluluklar için grup sohbeti etkinlikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir özelliğin geliştirilmekte olduğunu duyurmuştuk. Bahsi geçen özellik, kullanıcıların belirli durumlar için hatırlatıcılar veya sanal toplantılar oluşturmalarına yardımcı olmak ve toplulukların organize ve bağlantılı kalmalarını kolaylaştırmak için tasarlanan oldukça kullanışlı özelliklerden biri.

Özellik Android ve iOS için WhatsApp'ın beta sürümlerinde yeni bir güncellemeye daha kavuştu ve böylelikle özelliğin nasıl çalışacağı ve ne gibi avantajlar sunacağı daha da detaylandırılmış oldu.

WhatsApp Grup Sohbetlerine Etkinlik Oluşturma Özelliği Geliyor

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde, kullanıcıların topluluk grup sohbetlerinde etkinlik oluşturmalarına olanak tanıyan yeni bir seçenek olacak. Bu etkinlikler bir ad, 2048 karaktere kadar bir açıklama, belirlenmiş bir başlangıç tarihi, isteğe bağlı bir konum ve etkinlik başladığında bir video görüşmesi başlatma özelliği içerecek.

Etkinlik başladığında daveti kabul eden tüm topluluk üyeleri, etkinlik ayrıntılarını hatırlatan bir bildirim alacaklar. Topluluk grubu sohbet etkinliklerinin de tıpkı sohbetler gibi uçtan uca şifrelenmiş olduğunu ve yalnızca topluluktaki üyelerin bunlara erişebildiğini belirtelim.

WhatsApp'taki bu tarz grup sohbetleri çoğu zaman bir buluşma ya da etkinlik planlandığında açıldığından, bu özellik sayesinde tüm katılımcıların hatırlatma bildirimi alması sağlanabilecek.

Özelliğin herkese açık olarak tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı şimdilik belirsiz fakat test süreci bir süredir devam ettiğinden, çok yakında betadan çıkmasını bekleyebiliriz.

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