WhatsApp'ın Yeni Özelliği Ortaya Çıktı: "Hızlı Yanıt Çubuğu"

WhatsApp, resim, video ve GIF'lere hızlı yanıt vermeye yarayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp bildiğiniz üzere kısa süre önce, kullanıcıların geniş ve anonim etkileşimler için tek yönlü iletişim kanalları oluşturmasına olanak tanıyan "Kanallar" adlı yeni bir özelliği kullanıma sunmuştu. Bu kanallar standart sohbetlerden farklı bir şekilde işliyor ve yöneticilerin, hem yöneticiler hem de takipçiler için gizliliği korurken metin, resim, video, çıkartma ve anket gibi çeşitli içerik türlerini paylaşmasına olanak tanıyor.

Yeni Özellik Konuşma Akışını Nasıl İyileştiriyor?

Google Play Beta Programı aracılığıyla sunulan en son WhatsApp beta sürümünde (2.23.20.20), "hızlı yanıt çubuğu" adı verilen yeni bir özellik tanıtıldı. WABetaInfo'ya göre bu özellik, kullanıcıların mevcut ekrandan ayrılmadan resimlere, videolara ve GIF'lere hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlayarak konuşmaların akışını ve bağlamını iyileştiriyor. Kesintileri en aza indirmeyi ve genel kullanıcı etkileşimi deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu özelliğe erişmek için Google Play Store'dan en son WhatsApp beta güncellemesini yüklemeniz yeterli olsa da özelliği biraz daha bekleyerek kararlı sürümde de deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca WhatsApp, grup aramalarına kolayca katılımcı eklemek için kısayollar ve uygulama içi alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için "Flows" özelliğinin tanıtımı da dâhil olmak üzere bir dizi güncellemeyle kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çalışıyor.

Peki siz WhatsApp'ın son dönemde uygulamaya getirdiği özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.