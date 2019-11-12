WhatsApp'ın Kurucu Ortağı Hala Facebook'un Silinmesi Gerektiğini Düşünüyor

Bundan yaklaşık iki yıl önce Facebook, Cambridge Analytica skandalıyla gündeme gelmişti. Bu skandalda data analiz şirketi olan Cambridge Analytica, milyonlarca Facebook profilinin izinsiz olarak ABD başkanlık seçimlerinde kullanılmasına neden olmuştu. Bunun üzerine WhatsApp’ın kurucu ortağı Brian Action, Facebook’u bulunan herkesin hesaplarını silmeleri gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Bu yıl San Francisco’da düzenlenen Wired Zirvesi’nde konuşan Acton, Facebook hesabı bulunan kişilere çağrıda bulundu. Herkesin sosyal medya hakkında kendi kararlarını vermesi gerektiğini ancak kendisinin Facebook'u silme kararının arkasında bulunduğunu ifade etti.

Acton, Facebook’a karşı duruşunu 2018’in mart ayında ortaya koymuştu. Twitter’da “Zamanı geldi” şeklinde tweet paylaştıktan sonra bu gönderisini #deletefacebook hashtag’i ile paylaşmıştı. Bu tweet’in paylaşıldığı zamanlarda Acton, yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bir yıldan fazla süredir WhatsApp ile olan anlaşmasını sonlandırmıştı.

Acton, WhatsApp ile yollarını ayırdıktan sonra Signal Foundation’a yatırım yaparak uçtan uca şifreleme teknolojisi kullanan ve güvenilirliği ile bilinen Signal isimli mesajlaşma uygulamasını desteklemeye başladı. Bu uygulama, gazeteciler ve insan hakları savunucuları gibi pek çok kişi tarafından kullanılıyor.

Uygulamaların güvenli olmasına önem veren Acton, Mark Zuckerberg'in Facebook uygulamalarının şifrelenmesine dair verdiği sözleri yerine getireceğinden şüphe ettiği için Facebook hesaplarının silinmesi gerektiğini düşünüyor.