WhatsApp'tan Önemli Yenilik: İnternet Kesilse de Kullanılabilecek!

WhatsApp kullanırken en çok şikayet edilen sorunlardan biri, internetin aniden kesilmesi ya da yavaşlaması gibi durumlarda sıklıkla yaşanan mesaj iletilememesi ve alınamaması problemleri. Şirket yapmış olduğu açıklama ile birlikte artık internet tamamen kesilse bile sohbetinizin etkilenmeyeceğini belirtti ve yeni güncellemenin yakında kullanıma sunulacağını açıklandı.

Bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar vekil sunucular aracılığıyla çevrimiçi kalabilecek ve bu sayede bazı hükûmetlerin uygulamış olduğu internet kısıtlamaları da aşılabilecek.

İnternet Kesintilerinde Vekil Sunucular Devreye Girecek

WhatsApp'ın bu özellik üzerindeki temel çalışma nedeni özellikle İran'da yaşanan internet kesintileri ve hükûmetlerin yer yer vatandaşların iletişimini engelleme çabalarına karşılık olarak iletişimin bir an bile kopmamasını sağlamakla ilgili. WhatsApp, hükûmetlerin yaptığı bu engellemeleri "halkın insan haklarını yok saymak ve acil yardım almalarını engellemek" olarak yorumluyor.

WhatsApp ayarlarında bulunacak olan bu yeni özellik, kullanıcıların vekil bir sunucuyu girerek gerektiğinde internete bağlanmak için bu sunucuları kullanmasına olanak sağlayacak. Vekil sunucular, internet kesildiğinde kullanıcı ile internet arasında alternatif bir bağlanti görevi görecek.

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