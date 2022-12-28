WhatsApp'ın Beklenen İki Yeni Özelliği Geliyor

WhatsApp, bir sonraki güncellemesi için web/masaüstü sürümünde birden fazla sohbet seçme özelliğini kullanıma sunmayı planlıyor. Uygulamayı Windows veya Mac cihazınızda kullanıyorsanız birkaç sohbeti okundu veya okunmadı olarak işaretlemenin ve sohbetleri sessize almanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz.

Geliştirilmekte olan bu sohbet yönetimi özelliğiyle, masaüstündeki WhatsApp kullanıcıları aynı anda birden fazla görüşmeyi seçebilecek.

WABetaInfo'ya göre WhatsApp, sohbet menüsündeki bu yeni "Sohbet Seç" özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar birden fazla sohbeti okundu, okunmadı veya sessiz olarak işaretleyebilecek. Şu an itibariyle özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belirsiz.

WhatsApp hâlihazırda macOS uygulamasının bir Catalyst sürümünü de test ediyor. Bu uygulama tüm kullanıcıların kullanımına sunulduğunda, şirketin uzun zamandır beklenen bir iPad uygulamasını sunmasının önü de açılacak.

Whatsapp'a "Benim İçin Sil'i Geri Al" Özelliği de Geldi

Geçen hafta WhatsApp, "Benim için sil'i geri al" özelliğini de kullanıma sundu. Duyuru, uygulamanın başkanı Will Cathcart tarafından yapıldı. Cathcart bir tweet'inde "Herkes için silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla yalnızca kendiniz için sildiğiniz zamanlar için bu yeni özelliği ekledik." dedi.

Peki siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.