WhatsApp'tan Kanallar Özelliğine Bir Yenilik Daha: İhlal Durumunda Uyarı!

Bir önceki beta güncellemelerinde WhatsApp'ın kanal sahiplerinin askıya alınan kanalları için inceleme talep etmelerine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni beta güncellemesi yine kanallar odaklı yeni bir özellikle geliyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere WhatsApp, kanalınızı kapatmaya karar vermeleri durumunda artık bir kanal uyarı ekranı göndermeyi planlıyor.

WhatsApp Kanalları Kapatıldığında Uyarı Bildirimi Gelecek

Ayrıca bu ekran, kanalın neden kapatıldığına dair bilgi almanın yanı sıra bu karara itiraz etmenize de olanak tanıyacak seçenekler içerecek.

Elbette bu özellik kullanıma sunulana dek, politika kuralları ihlal ettiğiniz sürece WhatsApp kanallarınızı herhangi bir gerekçe ve itiraz seçeneği sunmadan kapatma hakkına sahip durumda.

Yeni gelecek güncelleme ile bu süreç daha da şeffaf bir hâl alırken, kanal sahipleri takipçilerine konuya yönelik açıklama yapabilecek bilgiye sahip olmuş olacak.

Peki siz WhatsApp'ın son dönemde kanallar özelliğine getirdiği yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.