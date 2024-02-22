WhatsApp Kanallar'a Önemli Bir Özellik Daha Ekleniyor!

WhatsApp son dönemde uygulamaya getirdiği yeni özelliklerle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı ve uygulamanın son özelliklerinden biri olan Kanallar için şimdi oldukça kullanışlı ve önemli bir özellik daha geliyor.

Android için WhatsApp beta 2.24.4.17 güncellemesiyle birlikte WhatsApp'ın Kanallar'daki tepkileri devre dışı bırakma özelliğini kullanıma sunduğu duyurulmuştu. Bu özellik sayesinde, kanal sahipleri kanallarında daha metin bir iletişim ortamı sağlayabiliyor ve tartışmaların her zaman konu üzerinde kalmasını ve gereksiz dikkat dağıtıcı unsurlardan arınmasını sağlayabiliyor.

WhatsApp Kanallar'a Tepkileri Devre Dışı Bırakma Özelliği Geliyor

TestFlight uygulamasında bulunan iOS için en son WhatsApp beta 24.4.10.74 güncellemesini yükledikten sonra WhatsApp'ın bazı beta test kullanıcılarına tıpkı Android'de olduğu gibi kanal tepkilerini devre dışı bırakma özelliğini sunduğu keşfedildi.

Ekteki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi iOS uygulamasındaki bazı beta test kullanıcıları artık kanallarında kanal tepkilerini devre dışı bırakma özelliğini deneyebilirler.

Gerekli testler tamamlandığında tüm platformlarda kullanıma sunulacak olan bu yeni özellik sonrasında tepkiler tüm kanallar için varsayılan olarak her zaman etkin olacak. Kanal sahipleri güncellemenin ardından diledikleri gibi tepkileri etkinleştirebilecek ve pasifleştirebilecek.

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