WhatsApp Kaybolan Mesajlar Özelliğini Tanıttı: Nasıl Kullanılır?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliği ile karşımıza çıktı. Bir süredir Facebook çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp kaybolan mesaj özelliğini yayına aldı. WhatsApp kaybolan mesaj özelliği nasıl kullanılır? Yeni özellik hakkında merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik. İşte WhatsApp kaybolan mesaj özelliği hakkında bilmeniz gerekenler.

WhatsApp Kaybolan Mesaj Özelliği Nasıl Kullanılır?

Yeni özellik sayesinde WhatsApp konuşmaları 7 günün sonunda kaybolacak. Bireysel sohbetlerde bu özelliği her iki taraf da etkinleştirebilirken, grup sohbetlerinde de grup yöneticileri kaybolan mesajları etkinleştirebiliyor.

Kaybolan mesajlar özelliği açık olduğunda yedi gün sonra fotoğraflar ve videoları da dahil tüm konuşmalar her iki taraftan da ortadan kaybolacak. Yine özellik açık olduğunda ekran görüntüsü almak veya mesajları otomatik olarak silinmeden önce kopyalamak mümkün.

Şirket özelliği kademeli olarak yayına veriyor bu yüzden sizin cihazınızda özellik görünmeyebilir. Kaybolan mesaj özelliğini açmanız için yapmanız gerekenler oldukça basit. Sohbet kısmının sağ üst köşesinde bulunan pencereden özelliğe erişim sağlanabilmekte.

WhatsApp, bu ay tüm kullanıcılara kaybolan mesajl özelliğini sunacağını duyurdu. WhatsApp tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: