WhatsApp’ta Kendi GIF’lerinizi Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Sosyal medyada göndereceğiniz mesajın üstünde tabiri caizse "tak" diye oturacak modda bir GIF veya sticker aradığımız zamanlar oluyor ama kabul edelim ki her daim tam modumuza uygun GIF'leri bulamıyoruz. Bulmamıza da gerek yok: WhatsApp'a entegre GIF yükleme özelliğiyle kendi görüntülerinizi eğlenceli animasyonlar haline getirebiliyorsunuz.

WhatsApp'ta Nasıl GIF Oluşturulur?

Popüler mesajlaşma uygulaması size kendi animasyonlarınızı oluşturma fırsatını birkaç kolay adımda sunuyor. Şu adımları takip ederek GIF yapabilirsiniz:

GIF göndermek istediğiniz kişiyi seçin ve sohbete girin.

Ekranın altındaki iğne simgesine dokunun, ardından Galeri seçeneğini seçin.

dokunun, ardından seçeneğini seçin. Altı saniyeden kısa bir video seçin ya da daha uzun bir videoyu altı saniyeye düşürmek için kaydırıcıyı kullanın.

Videonuzu seçtikten sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan GIF seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. GIF’inize yazı, sticker veya emoji ekleyeyin veya HD çözünürlük seçeneğini aktif edin.

GIF’inizi kişiselleştirdiyseniz Gönder tuşuna basın.

Yeni Sticker Paketi Paylaşma Özelliği

WhatsApp'ın eğlence alanında sunduğu kişiselleştirme seçenekleri bununla da kalmıyor. Artık tüm sticker paketlerini tek bir mesajla paylaşabiliyorsunuz. Yapmanız gereken:

Paylaşmak istediğiniz sticker paketinin yanındaki üç noktalı menüye dokunun.

dokunun. Açılan menüden Gönder seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Paket sohbet içinde erişilebilir hale gelecek.

Paylaştığınız paketler tek dokunuşla indirilebilecek ve dileyen kullanıcılar paketleri kendi kütüphanelerine ekleyebilecek.

Bu özellik şu an için iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. iOS cihaz kullananların, bu özelliğe erişmek için WhatsApp’ın App Store'daki en son sürümünü indirmesi gerekiyor.