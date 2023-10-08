WhatsApp, Kilitli Sohbetler İçin Gizli Bir Kod Sayfası Üzerinde Çalışıyor!

WhatsApp, yeni güncellemelerinde özellikle güvenlikle ilgili önlemler içeren özelliklere yer veriyor. Yeni gelen habere göre popüler mesajlaşma uygulamasına yeni bir özellik, daha doğrusu yeni bir sayfa gelecek.

WhatsApp, kullanıcıların ekstra güvenlik önlemlerine sahip olmaları için kilitli sohbetlere ulaşabilecekleri ayrı bir gizli kod sayfası üzerinde çalışıyor. Böylece kilitli sohbetler, telefondan bağımsız olarak saklanabilecek. İşte haberimizin devamı...

Bir Kelime veya Emoji ile Kodlanacak!

Meta'nın daha önce gizlilik seçenekleri üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şirkete yakın kaynaklardan gelen habere göre uygulamanın güvenlik ve gizlilik konusunda geliştirmek üzere olduğu bir özellik var.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar korumalı sohbet klasörlerine yani kilitli sohbetlere ayrı bir kodlamaya sahip başka bir sayfa üzerinden girebilecek. Kullanıcılar kendilerinin belirlediği gizli bir kelime veya emojiyle arama çubuğundan kilitli sohbetlere ulaşabilecek.

Her zaman ayrı bir bölümde listelenen kilitli konuşmalar, bu özellik sayesinde uygulamanın kullanıldığı telefonun ana şifresinden bağımsız olarak korunacak. Yani birisi telefonunuzun şifresine erişse bile önceden kodlayarak gizlediğiniz kilitli sohbetlerinize erişemeyecek.

Bu özelliğin yakın zamanda WhatsApp beta 2.23.21.8 güncellemesi ile kullanıma geçmesi bekleniyor. Kullanıcıların daha kişisel ve korunaklı bir hesaba sahip olmaları için buna benzer çalışmalar artış gösterebilir.

Peki siz WhatsApp'ın geliştirme aşamasındaki yeni özelliğini beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.