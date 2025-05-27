Telefon Numaraları Tarih Oluyor! WhatsApp Beklenen Kullanıcı Adı Özelliği İçin Kolları Sıvadı!

Dünyanın en çok tercih edilen çevrim içi mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına sürekli yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda uzun süredir kullanıcıların şikayet ettiği önemli bir konuyu da yakında çözüme kavuşturacak.

Bugüne kadar WhatsApp’ta kullanıcılar, telefon numarası ile kayıt olup bu numara üzerinden iletişim kuruyordu. Bu sistem, özellikle sohbet gruplarında tanımadığınız kişilerin numaranızı görmesine yol açtığı için pek çok kullanıcının rahatsız olduğu bir durumdu. Aktarılanlara göre WhatsApp, bu soruna çözüm olarak uzun bir süredir beklenen kullanıcı adı özelliğini nihayet devreye aldı.

Kişiye Özel Kullanıcı Adları Test Ediliyor

Platformun son beta sürümünde test edildiği tespit edilen yeni özellik, tıpkı X ve Instagram'daki kullanıcı adı sistemi gibi çalışacak. Bu platformlara benzer şekilde WhatsApp'taki kullanıcı adınız da sadece size özel olacak. Bu kapsamda sistem, seçtiğiniz kullanıcı adının daha önce başka biri tarafından tercih edilip edilmediğini kontrol edecek.

Yeni kullanıcı adı sistemiyle birlikte, artık sizi tanımayan kişiler yalnızca belirlediğiniz kullanıcı adını görüntüleyebilecek. Bu sayede telefon numaranız da gizli kalacak ve yalnızca sizin onayladığınız durumlarda paylaşılabilecek. Öte yandan rehberinizde kayıtlı olan kişilerin sizi her zamanki gibi telefon numaranız üzerinden görebileceğini de belirtelim.

Yeni sistem sayesinde bir süredir gündemde olan spam mesajlar ve tanımadığınız kişilerle istenmeyen iletişimleri kolaylıkla önleyebileceksiniz. Şu anda test edilen özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı hala merak konusu. Gelişmeler için takipte kalın!