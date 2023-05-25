WhatsApp'a Kullanıcı Adları Geliyor: Peki Nasıl Çalışacak?

WhatsApp'ın kullanıcıların hesapları için benzersiz kullanıcı adları seçmelerine olanak tanıyan bir kullanıcı adı özelliği üzerinde çalıştığı keşfedildi.

Google Play Store'dan Android için en son WhatsApp beta 2.23.11.15 güncellemesini yükledikten sonra keşfedilen bu yeni özellikle ilgili olarak Ekteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, uygulama ayarlarında bir kullanıcı adı özelliği sunmayı amaçlıyor.

Yeni Kullanıcı Adları ile Herkes Özgün Bir Kullanıcı Adına Sahip Olacak

Kullanıcılar, WhatsApp Ayarları > Profil içinde bu özelliğe ayrılmış bir bölüm üzerinden kullanıcı adı seçebilme özelliği sayesinde hesaplarına bir gizlilik katmanı daha ekleme fırsatına sahip olacaklar.

Bu, kişileri tanımlamak için yalnızca telefon numaralarına güvenmek yerine, kullanıcıların benzersiz ve akılda kalıcı bir kullanıcı adı seçebilecekleri anlamına geliyor.

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında olduğundan, kullanıcı adlarının WhatsApp'ta nasıl çalıştığını anlamak için şimdilik erken.