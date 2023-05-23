WhatsApp, Yedeklemelerle İlgili Yeni Özelliğini Duyurdu

WhatsApp, Google Drive veya iCloud yedeklemeniz için oluşturduğunuz parolayı her zaman hatırlamanızı sağlamak amacıyla can sıkıcı bir özelliği kullanıma sunuyor.

WABetaInfo'ya göre bu özellik şimdilik birkaç kullanıcı tarafından kullanılabiliyor ve yavaş yavaş herkese yayılıyor. Esasen yeni özellik, iki adımlı doğrulama için 6 basamaklı PIN kodunuzu onaylamanızı isteyen mevcut bir açılır pencereye benziyor.

Uygulamanın en son sürümüne güncelledikten sonra, 64 haneli anahtarı veya şifreyi girmenizi isteyen bir istem görebilirsiniz. Aksi takdirde şifreli yedeklemeleri devre dışı bırakmadığınız sürece WhatsApp'a erişemezsiniz.

Yedekleme Şifreleriniz Artık 64 Haneli Anahtarla Korunuyor

Etkinleştirildiğinde, yedeklemeleriniz benzersiz, rastgele oluşturulmuş bir anahtarla şifreleniyor. Anahtarı manuel olarak veya bir parola ile de güvence altına alabilirsiniz ancak bazı kullanıcılar bir noktada parolalarını unutmuş olabilir. Parolanızı unuttuğunuzda yedeklerinize erişemeyeceğiniz için bu durum sinir bozucu olabilir.

Bu ikilemden kaçınmak için şifrenizi güvenli bir ortamda saklamayı düşünebilirsiniz. Yine de bu tarz şifre yedeklemeleriyle arası olmayan kullanıcılar için oldukça zor bir deneyim olacağı kesin.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.