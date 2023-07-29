WhatsApp'a Kullanıcı Gizliliğini Artıran İki Yeni Özellik Geliyor!

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp, aktif olarak çok sayıda yeni özellik sunarak güncellemelerin seyrek olduğu önceki duruma kıyasla değişim rüzgârlarını kullanıcılara hissettiriyor.

Geçmişte uygulama iOS ve Android platformları arasında önemli farklılıklar gösteriyordu ancak son değişiklikler, her iki işletim sistemi için de tutarlı ve modern arayüzler sağlayarak kullanıcı deneyimini birleştirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp'ın Yeni Güncellemesiyle Gelecek Yeni Güvenlik Özellikleri

En son WhatsApp güncellemesi (sürüm 2.23.16.6) iki önemli güvenlik özelliği içeriyor.

İlk olarak, kullanıcılar bilinmeyen numaralardan mesaj aldıklarında, kişiyi engelleme veya WhatsApp'ın moderasyon ekibine bildirme seçenekleri sunan özel bir güvenlik ekranıyla karşılaşacaklar. Güvenlik ekranı ayrıca profil bilgilerinin doğrulanması gibi sohbet güvenliğini sağlamaya yönelik faydalı ipuçları da sunuyor.

İkinci olarak ise güncelleme, gönderenlerin mesajlarının ne zaman okunduğunu bilmelerini engelleyen bir gizlilik özelliği getiriyor. Bu özellik, "okundu bilgisi" seçeneği etkinleştirildiğinde uygulanıyor ve alıcı yanıt verene ya da kişiyi adres defterine ekleyene kadar gönderici bir bildirim almayarak ekstra bir gizlilik katmanı sağlıyor.

Şu anda bu güvenlik araçlarına, Google Play Store'dan son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen belirli bir grup beta test kullanıcısı erişebiliyor. Şirket yakın gelecekte bu güvenlik özelliklerini kademeli olarak daha geniş bir kitleye sunmayı planlıyor.

Peki siz WhatsApp'ın bu yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.