WhatsApp Tasarımına Yeni Değişiklikler Geliyor!

Meta'nın sahibi olduğu popüler sohbet uygulaması WhatsApp, son zamanlarda yaptığı özellik tanıtımlarıyla dikkat çekiyor. Kullanıcı taleplerine yanıt veren uygulama, ihtiyaç duyulan çok sayıda güncellemeyi hayata geçirdi.

Şimdi ise, Google'ın en son Material yönergelerine uyum sağlamak için uygulama tamamen yenileniyor. Geçmişte, iOS ve Android'deki WhatsApp farklı tasarım perspektiflerini takip ediyordu ancak şirket her iki platformda da uyumlu ve tek tip bir uygulama deneyimi yaratmaya çalışıyor.

Yuvarlak Menüler ve Alt Gezinme Çubuğu

WhatsApp'ın en son güncellemesi olan 2.23.15.24 sürümü, Google Play Beta Programı aracılığıyla beta test kullanıcılarına yaygın bir şekilde sunulmaya başlandı. Bu güncelleme, Material Design 3 yönergelerini izleyerek uygulamanın arayüzüne önemli geliştirmeler getiriyor.

İyileştirmeler arasında yeniden tasarlanmış bir alt gezinme çubuğu, yeni bir eylem düğmesi ve yuvarlatılmış menüler yer alıyor. Bu değişiklikler başlangıçta sınırlı bir kullanıcı grubuna sunulmuştu ancak bu güncellemeyle artık daha fazla sayıda beta test kullanıcısına ulaşıyor.

Yukarıda bahsedilen güncellemelere ek olarak kullanıcılar, uygulamanın arayüzünü daha da geliştiren yuvarlatılmış uyarılar ve yeniden tasarlanmış geçişler de fark edecekler.

Arayüz geliştirmelerinin yanı sıra, WhatsApp işlevselliğini genişletme konusunda da adımlar atıyor. Yakın zamanda, uygulama bilinmeyen kişilerle numaralarını kaydetmeden mesajlaşmaya izin verdi ve artık Wear OS akıllı saatlerde kullanılabiliyor. Ayrıca WhatsApp animasyonlu bir avatar özelliği sunmak için aktif olarak çalışıyor.

Peki siz WhatsApp'ın bu yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.