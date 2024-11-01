WhatsApp, Uzun Süredir Beklenen Özelliği Nihayet Sunuyor: Sohbetlerde Önemli Yenilik!

Yeni özellikler sunarak kullanım deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan WhatsApp, kullanıcılara uygulamayı kullanırken büyük kolaylık sağlayacak bir özellik sundu. Sohbetlere gelen bu yenilik, kullanıcıların mesajlarını daha düzenli şekilde yönetmesine imkân tanıyacak.

WhatsApp Listeler Özelliği ile Kullanımı Kolaylaştıracak

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ın yeni özelliği sayesinde kullanıcılar sohbetleri kategorilere ayırabilecek. Örneğin aile, iş veya arkadaş grupları gibi farklı listeler oluşturabilecek. Bu, sohbetlere daha hızlı şekilde ulaşılabilmesini sağlayacak.

Listeler özelliği, sohbet sayfasının üst kısmındaki filtre çubuğunda görünüyor. Kullanıcılar + simgesine dokunarak çok hızlı ve pratik şekilde liste oluşturabilir ve düzenleyebilir.

Kullanıcılar, Favoriler özelliğinde olduğu gibi grupları ve bireysel sohbetleri listeye ekleyebilir. Oluşturulan tüm listelerin filtre çubuğunda göründüğünü de belirtelim.

31 Ekim 2024 itibarıyla kullanıma sunulmaya başlanan Listeler özelliği önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Dolayısıyla yeni özellik bazı kullanıcılarda görünürken bazılarında ise henüz gelmemiş olabilir.

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