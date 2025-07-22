Gelen Mesajlara Bakmayı Sürekli Unutuyorsanız Bu Özellik Hayatınızı Kurtarabilir!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma ağı WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek amacıyla platformuna yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket son olarak, önemli mesajları tekrar görüntülemek isteyen kullanıcılar için adeta hayat kurtaracak bir özellik üzerinde çalışıyor.

'Mesaj Hatırlatma' isimli bu özellik, WhatsApp'ın son beta sürümünde ortaya çıktı. İşte detaylar!

WhatsApp, Önemli Mesajlara Tekrardan Bakmanız İçin Sizi Uyaracak!

WhatsApp'ın Android uygulaması için yayımladığı 2.25.21.14 kodlu yeni beta güncellemesinde test edilen bu özellik, WhatsApp kullanıcılarının önemli mesajları unutmasının önüne geçecek.

Kullanıcılar yeni özellikle birlikte bir mesaj için zamanlı hatırlatıcı bildirimler ayarlayabilecek. WhatsApp ise, hatırlatma bildirimi için ayarlanan tarihte tekrardan mesaja bakması için kullanıcıyı bilgilendirecek. Burada, hatırlatma bildiriminin ne zaman geleceğini tamamen siz belirleyebileceksiniz.

Şu anda test edilen mesaj hatırlatma özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz netleşmiş değil. Bununla birlikte WhatsApp'ın zaman zaman test ettiği özellikleri kullanıma sunmayıp iptal ettiğini veya tamamen rafa kaldırdığını da belirtelim. Bu nedenle yeni özelliğin hayata geçirilip geçirilmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz yeni mesaj hatırlatma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz WhatsApp'ta başka hangi yenilikleri görmek istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...