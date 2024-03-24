WhatsApp Mesaj Sabitleme Özelliğine Yenilikler Geliyor!

Geçtiğimiz Aralık ayında WhatsApp, birebir görüşmelerde ve grup sohbetlerinde mesajları sabitleme özelliğini kullanıma sunmuştu ancak bir görüşmede yalnızca bir mesajı sabitleyebiliyordunuz. Bugün ise yeni bir gelişme bu özelliğin şirket tarafından daha da geliştirildiğini ortaya koyuyor.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve WhatsApp başkanı Will Cathcart, kullanıcıların artık bireysel ve grup sohbetlerinde sabitlenebilen mesaj sayısını üçe çıkardıklarını açıkladı. Kullanıcılar ayrıca metin, resim ve anketler dâhil olmak üzere artık farklı mesaj türlerini sabitleyebilecekler.

Artık Üç Adede Kadar Mesaj Sabitlenebilecek

Bir mesajı sabitlemek için üzerine uzun basmanız ve açılan menüden "Sabitle"yi seçmeniz ve ardından ne kadar süreyle sabitleneceğini belirlemeniz gerekiyor.

Mesaj varsayılan olarak yedi gün boyunca sabitlenecek ancak 24 saat veya 30 gün boyunca da sabitleyebilirsiniz. Ayrıca sabitlenmiş mesaja tıkladığınızda konuşmadaki mesajın atıldığı kısma gidebileceksiniz.

Grup sohbetlerinde, grup yöneticileri üyelerin mesajları sabitlemesine izin verebilecek ve bir mesaj sabitlendiğinde o grubun tüm üyeleri bundan haberdar olacak ancak bir mesaj sabitlendikten sonra gruba katılan kullanıcılar bunu göremeyecek. Yani sabiltenen bir mesajı görebilmek için grup sohbet geçmişine sahip olunması gerekiyor.

Peki siz WhatsApp'ın bu yeni değişiklikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.