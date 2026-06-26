YouTube Shorts İçin Büyük Güncelleme! Çok İstenen Özellikler Geldi

YouTube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformları ile rekabet edebilmek adına uzun bir süre önce kısa video formatı Shorts'u kullanıma sundu. Ne var ki bu yeni format, rakiplerine kıyasla belirli dezavantajlara sahipti. Şirket sonunda kullanıcıların sesini duydu ve çok beklenen özellikleri sunmaya başladı.

YouTube, Shorts İçin Hangi Özellikler ve Değişiklikler Yapıyor?

Sadeleştirilmiş Ekran Modu: Video açıklaması ve dahasını kaldırarak videoya odaklanmayı sağlar.

Video açıklaması ve dahasını kaldırarak videoya odaklanmayı sağlar. Oynatma Hızı Ayarlama: Kısa video iki kat hıza kadar izlenebilir.

Kısa video iki kat hıza kadar izlenebilir. Sessize Alma: Ekrana dokunulup video duraklatabilir ve videoyu sessize alınabilir.

Ekrana dokunulup video duraklatabilir ve videoyu sessize alınabilir. Beğeni Simgesi Değişikliği: Beğenme simgesi, baş parmak yukarı simgesi yerine kalp simgesi olacak.

Beğenme simgesi, baş parmak yukarı simgesi yerine kalp simgesi olacak. Beğenmeme Simgesinin Kaldırılması: Beğenmeme simgesi kaldırılacak. Onun yerine ise YouTube'a video hakkında daha net bilgi sağlayan "ilgilenmiyorum" ve "bu kanalı önerme" seçeneği sunulacak.

YouTube, Shorts için ekran sadeleştirme modu getiriyor. Bu mod etkinleştirildiğinde video açıklaması ve beğenme, abone olma gibi simgeler ortadan kalkacak. Böylece platformda yer alan kısa videolar hiçbir dikkat dağıtıcı öge olmadan seyredilebilecek. Öte yandan şirket artık çoğu kullanıcının tercih ettiği izleme alışkanlıklarını göz önüne alarak kısa videoları iki kat daha hızlı oynatma imkânı sağlıyor.

Platformda yer alan kısa videolar duraklatıldıktan sonra sessize alma simgesi de gösterilmeye başlanıyor. Bu özellik, Instagram'daki Reels izleyicilerinin zaten aşina olduğu bir özellik. YouTube'a eklenmesi ile Shorts izleyicileri de bu pratiklikten faydalanabilecek.

Eğlence devi, uzun videolarda olduğu gibi kısa videolardan da beğenmeme simgesini kaldırmaya hazırlanıyor. Eskiden yukarı baş parmak şeklinde beğeni ile aşağı baş parmak şeklinde beğenmeme seçenekleri vardı. Şirket, bunu beğenme anlamına gelen kalp simgesi ve "İlgilenmiyorum & Bu kanalı önerme" ile değiştiriyor.

Shorts videolarındaki beğenmeme simgesinin kaldırılmasının arkasında YouTube'a göre haklı bir gerekçe var. Şirket, bunun çok doğru bilgiler sağlamadığını düşünüyor. Gerçekten de baktığınızda bir videonun beğenilmemesinin arkasında pek çok sebep bulunuyor. Teknik açıdan düşük kaliteli bir video da beğenilmiyor, ilgi duyulmayan bir video da beğenilmiyor. İzleyicilerin bu davranışı, YouTube'a videonun kalitesi hakkında pek bir fikir sağlamıyor.

Şirket, bunun yerine ilgilenmiyorum ve bu kanalı önerme seçeneklerini sunacak. Tabii, bunu topluluk kurallarını ihlal eden videoları bildirme seçeneği ile karıştırmamak gerek. Şirket, yeni ekleyeceği bu seçeneği sadece algoritmasını eğitmek için kullanacak. Yani sizin geri bildirimlerinize göre bir videonun önerilip önerilmeyeceği ya da esasında kimlere önerilmesi gerektiği belirlenecek.

Yeni YouTube Shorts Özellikleri Ne Zaman Gelecek?

YouTube, yeni Shorts özelliklerini ve yapılan değişiklikleri içeren büyük güncellemeyi an itibarıyla sunmaya başladı. Fakat güncelleme bütün herkese aynı anda sunulmayacak. Bunun yerine kademeli olarak dağıtılacak. O yüzden iki kat hızlı oynatma, sadeleştirilmiş ekran ve diğer özellikler ilerleyen günlerde erişime açılacak.

Bu özellikleri henüz göremiyorsanız güncellemenin size ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmenizde fayda var. Bunun için Google Play Store ya da App Store üzerinden YouTube'un sayfasına gidip "Güncelle" seçeneğinin olup olmadığına bakın. Butonu görüyorsanız üzerine dokunun ve güncelleme işleminin tamamlanmasını bekleyin. Güncelleme tamamlandığında yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer güncelleme yoksa ne yazık ki bir süre daha beklemeniz gerekecek.

YouTube Neden Shorts Videolarına Odaklanıyor?

YouTube'un Shorts videolarına bu kadar çok yoğunlaşmasının arkasında elbette TikTok ve Instagram gibi platformlarla arasındaki büyük rekabet. Özellikle yeni nesil kullanıcılar, uzun videolar yerine kısa videolar izleme eğiliminde. Bu nedenle YouTube da rekabette geri kalmamak, kullanıcılarının rakiplere gitmesine neden olmamak için Shorts formatına öncelik veriyor.

Diğer yandan kısa videolar, YouTube'da daha fazla vakit geçirilmesini ve şirketin de reklamlardan daha çok gelir elde etmesini sağlıyor. İçerik üreticileri de kısa video düzenlemenin uzun videolara kıyasla daha az zaman alması nedeniyle Shorts videolarına odaklanıyor. Tüm bu sebeplerden ötürü YouTube da izleyici ve içerik üreticilerinin Shorts videolarına daha çok odaklanmasını sağlayan yeniliklerin altına imza atıyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemem gerekirse YouTube artık bir eğlence platformu. Yeni bir şeyler öğrenmek isteyenler için birincil seçenek değil. Kısa videolarda da genelde eğlenceli videolar yayınlanıyor. O yüzden iki kat hızlı oynatma seçeneğinin eklenmesi, kulağa oldukça mantıklı geliyor.

Diğer yandan ekran sadeleştirme özelliğinin benim için çok önemli olduğunu söylemeliyim. Bu özelliğin uzun zamandır eklenmesini istiyordum. YouTube'un ekrandaki ögeleri gerçekten çok büyük bir yer kaplıyor ve seyir deneyimimi mahvediyordu. Bunun sonunda fark edilip düzeltilmesi güzel. Kullanıma sunulur sunulmaz ilk etkinleştiren kişilerden biri olacağım.