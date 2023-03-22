KVKK, WhatsApp ve Meta'ya Para Cezası Verdi: Milyonlarca TL'lik Ceza!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), başlattığı resen inceleme kapsamında WhatsApp ve Meta şirketlerine milyonlarca TL tutarında para ceza verdi. KVKK tarafından verilen para cezasına dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

KVKK, WhatsApp ve Meta'ya 5 Milyon TL'yi Aşkın Para Cezası Verdi

AA'daki habere göre KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan ve Türkiye'de yaşayan insanların kişisel verilerini işleyen WhatsApp ve Meta'nın Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit etti.

Söz konusu nedenden ötürü WhatsApp ve Meta şirketlerine ayrı ayrı 2 milyon 665 bin TL idari para cezası kesildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrıca söz konusu şirketlerin 30 gün içerisinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına da karar verildi.

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