WhatsApp'ta Yeni Dönem Başlıyor! Hesaba Gerek Kalmayacak

WhatsApp'ta yeni bir dönem başlamasını sağlayacak olan hesapsız sohbet özelliği sunulmaya başlandı. Şu anda çok az sayıda kullanıcının erişimine açık durumda olan özellik, mesajlaşma uygulamasını indirme ve hesap oluşturma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Böylece WhatsApp kullanıcısı olmayan kişiler bile arkadaşlarıyla sohbet edebiliyor.

WhatsApp'ın Hesapsız Sohbet Özelliği Nasıl Çalışıyor?

WhatsApp'ın yeni hesapsız sohbet özelliği, kullanıcıların hâlihazırda bir WhatsApp hesabı olmasa bile mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerle sohbet etmesine olanak tanıyor. Hatta bunun için uygulamayı indirme şartı bile bulunmuyor. Şirket, bu özelliği kullanıma sunarak WhatsApp kullanmayan kişilerin de uygulamanın nasıl çalıştığını keşfetmesine olanak tanımayı sağlıyor.

Yeni özelliği kullanmak için iki taraftan birinin WhatsApp kullanması gerekiyor. Bir hesabı olup telefonunda mesajlaşma uygulamasının yüklü bulunduğu kişiler, arkadaşlarına bir davetiye gönderiyor. Bu daveti alan kişi ise web tarayıcısı üzerinden WhatsApp'a erişim sağlıyor ve o kullanıcı ile sohbet etmeye başlıyor.

WhatsApp'ın Hesapsız Sohbet Özelliğini Kimler Kullanabiliyor?

WhatsApp'ın bu yeni özelliği şu an sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor. Şirket, bunu birden kullanıma sunmak yerine kademeli dağıtma yoluna başvuruyor. Yeni özelliğin herkesin kullanımına ne zaman açılacağı tam olarak netleştirilmedi ancak yılın ikinci yarısına kadar Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyadaki kullanıcıların erişimine açılması muhtemel görünüyor.

WhatsApp Hesabı Olmayan Kişilerle Olan Sohbet Güvende mi?

WhatsApp, misafir olarak katılım sağlanan sohbetlerde bile uçtan uca şifreleme kullanıyor. Bu, WhatsApp'ın ya da başka kişilerin sohbette alınıp gönderilen mesajları okuyamadığı anlamına geliyor. Tabii ki normal sohbetlerden farklı olarak bazı dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor.

Misafir katılımcıların bir WhatsApp hesabı olmadığı için bu kişilerin doğrulanması da mümkün olmuyor. O yüzden bağlantıya eğer başka bir kişiye tıklarsa sohbete katılacak kişi de o oluyor. O yüzden bu özelliği kullanırken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Aksi taktirde arkadaşınızla konuştuğunuzu zannederken karşınızda aslında kötü niyetli bir kişi olabilir.

WhatsApp'ın Hesapsız Sohbet Özelliğinin Kısıtlamaları Neler?

WhatsApp'ta misafir olarak katılım sağlanan sohbetler, uygulamadaki normal sohbetlerden farklı olarak birtakım kısıtlamalar içeriyor. Bunların başında ise süre sınırı geliyor. Sohbet eğer 10 gün boyunca herhangi bir etkileşim olmazsa yani iki taraftan biri herhangi bir mesaj yazmazsa otomatik olarak siliniyor. Öte yandan misafirleri grup sohbetlerine dahil etmek, onlarla sesli ve görüntülü aramalar yapmak, onlarla fotoğraf ve video gibi medya ögelerini paylaşmak mümkün olmuyor.

WhatsApp Hesabı Olmadan Nasıl Sohbet Ediliyor?

WhatsApp hesabı olmayan bir kişi ile sohbet etmeye başlamak için ilk olarak arkadaş davet etme kısmından bir davet bağlantısı oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra bu bağlantıyı SMS, e-posta ya da diğer sosyal medya platformları veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden hedef kişiye gönderiyorsunuz. Bağlantıyı alan kişi, bunun üzerine bastıktan sonra varsayılan tarayıcısıyla WhatsApp'ın web sürümüne yönlendiriliyor.

Bu sürüm, WhatsApp'ın standart web sürümü ile aynı şekilde çalışıyor. Tek farkı, kullanıcının bir hesaba giriş yapmak zorunda olmaması. Misafir olarak devam etmeyi seçerek hesabı olmadan da sohbet etmeye başlayabiliyor. Elbette ki bundan önce bir takma isim seçmesi gerekiyor. Bu isim ise daveti gönderen kişi tarafından görüntülenen ad oluyor.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ta hesap olmadan bile sohbet edebilmenin oldukça önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. Daha da önemlisi, bunun güvenlikten ödün verilmeden yapılacak olması. Uçtan uca şifreleme yönteminin hâlâ geçerli olacak olması, güvenli sohbet etmemizi mümkün kılacak ama davet bağlantılarının başkalarının eline geçmemesi için ekstra özenli hareket etmemiz gerekeceğini unutmamalıyız. Aksi takdirde kritik bilgilerimiz başkalarının eline geçebilir.