WhatsApp'ın Popüler Kanallar Özelliğine Yeni Güncelleme Geliyor!

WhatsApp her geçen hafta yeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor ve son güncellemede ortaya çıakn yeni bir gelişme, WhatsApp'ın popüler Kanallar özelliğinin içerik paylaşımını daha sorunsuz ve verimli hâle getireceğini gösteriyor.

Kanal güncellemelerini iletmeyi daha da basitleştiren bu yeni güncelleme sonrasında kullanıcılar mesajları, fotoğrafları, videoları ve GIF'leri, içeriği ayrı ayrı kaydetme ve yükleme gibi zaman alıcı geçici çözümlere gerek kalmadan doğrudan kanallarına iletebilecekler.

Kanallar İçin Paylaşım Yapmak Çok Daha Kolay Olacak

WABetaInfo'ya göre WhatsApp, kullanıcıların diğer uygulamalardaki içerikleri doğrudan kanallarında paylaşmalarına olanak sağlamak için bu özelliği daha da geliştirmek üzerinde de çalışıyor.

WhatsApp, Kanallar güncellemesini ilk kullanıma sunduğunda uzunca bir süre özelliği geliştirmeye devam edeceğinin taahhüdünü vermişti. Şirket sözünü tutarak hem kişisel sohbetlerden hem de harici uygulamalardan içerik paylaşma sürecini basitleştiriyor ve kanal sahiplerinin kanal takipçilerine minimum çabayla zamanında güncellemeler sunmasını kolaylaştırıyor.

Kanallar odaklı bu yeni özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmamış olsa da beta sürümde test ediliyor olması WhatsApp'ın çok yakında herkese açık bir şekilde kullanıma sunmayı planladığını gösteriyor.

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