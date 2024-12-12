WhatsApp’ta Sesli Mesajlara Hızlı Yanıt Dönemi Başlıyor

WhatsApp, sesli mesajlara anında dönüş yapmayı kolaylaştıran yeni bir hızlı yanıt butonuyla karşımıza çıkıyor. Sohbetleri daha düzenli ve pratik hale getiren bu özellikle, sesli mesaj kullanımı artık çok daha rahat ve keyifli olacak.

Sesli Mesajların Altına Yeni Bir Buton Eklenecek

Yeni güncellemeyle birlikte, bir sesli mesajı dinledikten sonra mesajın hemen altına bir yanıt butonu beliriyor. Böylece ekranlar arasında kaybolmadan hızlıca cevap verebiliyorsunuz.

Bu özelliğin şu an için sadece beta sürümünde olduğunu hatırlatalım. Yani eğer denemek istiyorsanız Google Play Store’daki beta programına kaydolmanız gerekiyor.

Hızlı Yanıt Özelliği Neye Yarayacak?

Bu basit ama etkili yeniliğin en iyi yanı zamandan tasarruf ettiriyor olması. Özellikle sık olarak sesli mesajları kullananlar, mesajlar arasında kaybolmadan, tek bir dokunuşla geri dönüş yapabiliyor. Hem zamandan tasarruf ediliyor, hem de sohbetler derli toplu duruyor.