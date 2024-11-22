Artık Sesli Mesajları Açarken Korkmanıza Gerek Yok: Whatsapp, Transkript Sistemini Devreye Soktu

Artık gürültülü veya mesajı dinlemeye çekindiğiniz ortamlarda bile güncellemeleri takip edebileceksiniz: Whatsapp, sesli mesajları metne dönüştüren yeni "transkript" sistemini duyurdu. Sesli Mesaj Transkriptleri özelliği ile birlikte artık sesli mesajlarınızı dinlemek için uygun olmadığınız anlarda, mesajların metin haline dönüştürülmüş versiyonunu okuma şansına sahip olacaksınız.

Bu özellik, özellikle hareket halindeyken ya da gürültülü bir ortamdayken oldukça kullanışlı. Dahası, transkriptler tamamen cihazınızda oluşturuluyor, bu da gizliliğinizin korunacağı anlamına geliyor. WhatsApp, siz hariç başka hiç kimsenin sesli mesajlarınıza ve oluşturulan transkriptlere erişimi olmadığının garantisini veriyor.

Whatsapp Sesli Mesaj Transkriptleri Nasıl Açılır?

Özelliği kullanmak için iki yöntem bulunuyor:

Açma/Kapama: Ayarlar > Sohbetler > Sesli mesaj transkriptleri menüsünden özelliği aktif hale getirin ve dil tercihinizi seçin.

Ayarlar > Sohbetler > Sesli mesaj transkriptleri menüsünden özelliği aktif hale getirin ve dil tercihinizi seçin. Hızlı Transkript: Sesli mesajı basılı tutun ve "Metne Çevir" seçeneğine dokunun.

WhatsApp, bu özelliği şimdilik az sayıda dil desteğiyle kademeli olarak dünya genelinde kullanıma açıyor. Ancak, yakın zamanda daha fazla dil seçeneği entegre edilecek.