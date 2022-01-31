Whatsapp, Sınırsız Google Drive Yedeklemesini Kaldırabilir
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android cihazlarda bulunan Google Drive’daki sınırsız yedekleme planını sonlandırabilir.
Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, sınırsız yedeklemeye son verebilir. WhatsApp, mesajlaşma verilerimizi hem Android hem de iOS'ta yedekleme özelliğini destekliyor. Ancak iCloud, Apple cihazlarında sınırlı miktarda depolama alanı sunarken, Google Drive, WhatsApp yedeklemeleri için sınırsız depolama alanı sunuyordu. İşte şirket, bu sınırsız yedeklemeye son verebileceğini duyurdu.
Android cihaz kullanıcıları, Facebook/Meta ve Google anlaşması sayesinde WhatsApp için sınırsız bir depolama alanı elde edebiliyordu. Henüz tam olarak kesinleşmese de WhatsApp’ın son beta sürümünde yedeklemenin kota ile sınırlanabileceğine dair ipuçları bulundu.
Anlaşılan o ki yeni dönemde, Google’ın Drive’a ücretsiz yedeklemeleri için bir limiti olacak. Ücretsiz saklama için tahmin edilen kotanın çok düşük olmayacağı öngörülse de bu konuyla ilgili net bir kota rakamı yok.
WhatsApp Sohbet Geçmişi Nasıl Yedeklenir?
- WhatsApp uygulamasını açın.
- Diğer seçenekler > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet yedeği > Google Drive’a yedekle’ye basın.
- Asla dışında istediğiniz bir yedekleme sıklığını onaylayın.
- Sohbet geçmişinizi yedeklemek istediğiniz Google hesabını belirleyin.
- Eğer uygulamaya bağlı bir Google hesabınız yoksa Hesap ekle’ye basarak hesap bilgilerinizi doldurun.
- Yedekleme yaparken kullanmak istediğiniz ağı seçmek için Yedekleme bağlantısı’na basın.
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