WhatsApp Sohbet Arayüzü Yenileniyor: Ekran Görüntüsü Paylaşıldı!

WhatsApp, sohbet arayüzünde bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. WABetaInfo, bu konuya ilişkin bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, arayüzde yapılacak değişikliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünya çapında büyük bir popüperliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger'ın arayüzde bir değişiklik yapacağı ortaya çıktı. WABetaInfo, yeni sohbet arayüzünün ekran görüntüsünü paylaştı.

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda yeni tasarımda sohbet baloncuklarının köşe hatlarının biraz oval hale getirildiğini görüyoruz. Günlerin arka planlarında yer alan kutucukların rengi de değişmiş. Daha açık renk tonunun tercih edildiğini görüyoruz.

Ekran görüntüsünde ayrıca karanlık modda sohbet arayüzünün nasıl olacağına dair bilgi sahibi de olabiliyoruz. Karanlık modda sohbet baloncukları yeşilin daha koyu bir tonu tercih edilmiş. Bunların haricinde sohbet baloncukları daha büyük hale getirilmiş.

WABetaInfo tarafından paylaşılan görsele göre sohbet arayüzünde yapılacak değişiklik ufak çaplı olacak. Yani kullanıcıları büyük bir değişiklik beklemiyor. Popüler anlık mesajlaşma hizmeti, platformda bazı küçük değişiklikler yaparak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Söz konusu değişikliğin WhatsApp Messenger'ın iOS uygulamasında yapılacağı iddia edildi. Değişikliğin yeni bir güncelleme ile birlikte gerçekleşeceği ileri sürüldü. Yeni sohbet arayüzünün iOS uygulamasından sonra Android platformuna da geleceği tahmin ediliyor.

If you didn't see the previous news, WhatsApp is planning to redesign chat bubbles on WhatsApp for iOS for a future update.

This screenshot shows the full comparison: new colors, style and they're larger.



Follow me to discover more details about all other upcoming changes 💚 pic.twitter.com/IFNF33tfZ5