WhatsApp Sohbet Arayüzü Yenileniyor: Ekran Görüntüsü Paylaşıldı!

WhatsApp, sohbet arayüzünde bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. WABetaInfo, bu konuya ilişkin bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, arayüzde yapılacak değişikliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı konusunda bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Sohbet Arayüzü Ne Zaman Değişecek?

Dünya çapında büyük bir popüperliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger'ın arayüzde bir değişiklik yapacağı ortaya çıktı. WABetaInfo, yeni sohbet arayüzünün ekran görüntüsünü paylaştı.

Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda yeni tasarımda sohbet baloncuklarının köşe hatlarının biraz oval hale getirildiğini görüyoruz. Günlerin arka planlarında yer alan kutucukların rengi de değişmiş. Daha açık renk tonunun tercih edildiğini görüyoruz.

Ekran görüntüsünde ayrıca karanlık modda sohbet arayüzünün nasıl olacağına dair bilgi sahibi de olabiliyoruz. Karanlık modda sohbet baloncukları yeşilin daha koyu bir tonu tercih edilmiş. Bunların haricinde sohbet baloncukları daha büyük hale getirilmiş.

WABetaInfo tarafından paylaşılan görsele göre sohbet arayüzünde yapılacak değişiklik ufak çaplı olacak. Yani kullanıcıları büyük bir değişiklik beklemiyor. Popüler anlık mesajlaşma hizmeti, platformda bazı küçük değişiklikler yaparak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Söz konusu değişikliğin WhatsApp Messenger'ın iOS uygulamasında yapılacağı iddia edildi. Değişikliğin yeni bir güncelleme ile birlikte gerçekleşeceği ileri sürüldü. Yeni sohbet arayüzünün iOS uygulamasından sonra Android platformuna da geleceği tahmin ediliyor.

If you didn't see the previous news, WhatsApp is planning to redesign chat bubbles on WhatsApp for iOS for a future update.

This screenshot shows the full comparison: new colors, style and they're larger.



Follow me to discover more details about all other upcoming changes 💚 pic.twitter.com/IFNF33tfZ5 — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 5, 2021

WhatsApp Mesajlara Tepki Verme Özelliği Geliyor

Anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messeger'ın geçtiğimiz haftalarda mesajlara tepki verme özelliği üzerinde çalıştığı gün yüzüne çıkmıştı. WhatsApp bir anlık mesajlaşma uygulaması olsa bile bu özellik hiç beklenmiyordu.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'ın yanı sıra Facebook'un bir uygulaması olan Messenger'da da sık sık başvurulan bir özellik olan tepkilerin uygulamanın yakın bir zamanda alacağı güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Duyguları ifade etmek için mesajlara doğrudan emoji eklenmesine olanak tanıyan tepkiler şu anda Instagram, Twitter, Facebook Messenger gibi uygulamalarda yer alıyor. WhatsApp söz konusu platformlara kıyasla daha tek amaçlı bir uygulama olsa da en azından Facebook'un ekosisteminde tepkileri en geç alan uygulama olacak.