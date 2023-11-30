Yeni Güncelleme ile WhatsApp Sohbetlerini Kilitlemek Artık Oldukça Kolay!

WhatsApp beta'ya gelen son güncellemelerin birçoğu kanallar özelliğine gelen yeniliklerle ilgiliydi ancak bugün ortaya çıkan yeni bir özellik, dilediğiniz sohbetleri daha kolay korumaya almanızı sağlayacak.

Yeni WhatsApp beta sürümüyle birlikte bazı beta test kullanıcıları artık sohbetleri doğrudan sohbet listesinden hızlı bir şekilde kilitlemelerine olanak tanıyan yeni bir kısayola erişebiliyor.

Bulunduğunuz WhatsApp sürümüne bu kısayolun gelip gelmediğini kontrol etmek için sohbet seçeneklerini açmanız yeterli.

Sohbetler Çok Daha Kolay Kilitlenip Açılabiliyor

Buna ek olarak WhatsApp, sohbet bilgi ekranına özel bir geçiş ekleyerek konuşmaları kilitleme sürecini de iyileştiriyor. Bu geçiş, kullanıcılara konuşmalarını kilitlemek için daha kolay bir yöntem sağlıyor.

Önceki güncellemelerde, kullanıcılar sohbet kilitlerini etkinleştirmek için sohbet bilgileri içinde ayrı bir bölümde gezinmek zorundaydı.

Bu iki kısayol bir sohbeti kilitleme sürecine önemli bir avantaj getiriyor. Özellikle sohbetleri doğrudan sohbet seçeneklerinden kilitlemek için bir kısayolun sunulması, bu özelliği daha önce keşfetmemiş olabilecek kullanıcıların bile artık konuşmalarını kilitleme özelliğinden haberdar olmalarını sağlıyor.

Bu işlem aynı zamanda bir sohbeti kilitlemek veya kilidini açmak için gereken adımları azaltarak kullanıcı deneyimini geliştiriyor.

Şimdilik bu güncelleme beta test kullanıcılarının test sürecinde kalmaya devam edecek. İleriki haftalarda ise kararlı sürüme eklenerek tüm kullanıcılara sunulacak.