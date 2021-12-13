WhatsApp Son Görülme İçin Yeni Gizlilik Özelliği Geldi

WhatsApp son görülme özelliği ile ilgili oldukça önemli bir yeniliğe imza attı. Şirket tarafından etkinleştirilen yeni özellik, gizlilik ve güvenliğini üst seviyeye taşıyacak. Popüler anlık mesajlaşma hizmetinin son görülme durumuna gelen özelliğe dair tüm ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Son Görülme İçin Hangi Özelik Geldi?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger, yeni özellikler üzerinde çalışarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye devam ediyor. Şirket, platformun en çok kullanılan bir özelliğine önemli bir yenilik getirdi.

Anlık mesajlaşma platformunda yeni bir gizlilik özelliği aktif edildi. Böylece daha önce sohbet etmediğiniz kişiler son görülme durumunuzu göremeyecek. Bazı kişilerin ve işletme hesaplarının son görülme durumlarını göremeyen WhatsApp kullanıcıları, bunun bir hatadan kaynaklandığını düşünmüştü.

WhatsApp Messenger, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliği arttırmak için yeni bir özelliği aktif ettiklerini duyurdu. Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre tanımadığınız ve daha önce sohbet etmediğiniz kişilerin son görülme durumunuza erişebilmesi zorlaştırıldı.

Söz konusu yenilik, tanıdığınız ya da daha önce mesajlaştığınız arkadaşlarınız, aileniz ve işletme hesapları ile ilgili hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yani bu kişilerin son görülme durumuna erişebilmeye devam edebileceksiniz. Peki, popüler anlık mesajlaşma hizmeti bu değişikliği neden uyguladı?

App Store ve Google Play Store isimli uygulama mağazalarında belirli kişilerin son görülme durumlarını kaydedebilen bazı üçüncü taraf uygulamalar yer alıyor. İnsanlar bu uygulamaları diğer WhatsApp kullanıcılarını takip etmek için kullanıyordu. Böylece kullanıcıların ne zaman çevrim içi olduğu bilgisine erişilebiliyordu.

Üçüncü taraf uygulamaları ile elde edilen bilgi yalnızca son görülme durumu ile sınırlıydı. Kullanıcı gizliliğine ve güvenliğine yönelik gerçekleştirilen son iyileştirme ile birlikte daha önce hiç sohbet etmediğiniz hesaplar, son görülme durumunuzu görüntülemeyecek. Bu, üçüncü taraf uygulamaların da son görülme durumunuza erişemeyeceği anlamına gelir.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma platformunun son görülme durumunda yapılan değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Gizlilik ve güvenliği üst seviyeye çıkaran yenilik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.