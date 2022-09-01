WhatsApp Sorun Bildirme Özelliğine Kavuşuyor

WhatsApp sorun bildirme özelliği üzerinde çalışıyor. Yeni özellik, kullanıcıların karşılaştığı sorunların kısa süre içerisinde çözülebilmesine imkân tanıyacak. Bu sayede kullanım deneyimi önemli ölçüde iyileştirilecek. Özelliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Messenger, yeni özellikler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şirket, milyonlarca kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma platformu için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşması ile beraber insanlar gün içerisinde mobil uygulamalarda çok fazla vakit geçirmeye başladı. Kullanıcılar zaman zaman bazı uygulamalarda sorunlar yaşayabiliyor. Karşılaşılan hatanın çözülebilmesi için sorunu geliştirici ekibe bildirmek gerekiyor.

Çoğu uygulama hata bildirme konusunda kolaylık sağlıyor. Görünüşe göre WhatsApp Messenger da kullanıcılara bu konuda çok büyük bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

WhatsApp Sorun Bildirme Özelliği Nasıl Kullanılacak?

WhatsApp Messenger'da yer alan herhangi bir özelliği kullanırken bir sorun ile karşılaşabilmeniz mümkün. Böyle bir durumda karşılaştığınız sorunu WhatsApp'a bildirebilirsiniz. Bunun için uygulamanın ayarlar sayfasına girmeniz ve ardından "Yardım" kategorisini görüntülemeniz gerekiyor. Açılan kategorideki "Bize ulaşın" seçeneğini seçerek hatayı şirkete iletebilirsiniz.

Gördüğünüz üzere hata bildirmek için birden fazla adım uygulamanız gerekiyor. Bu, kullanım deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, kullanıcıların karşılaştığı hatayı kolayca bildirebilmesi için yeni bir bölüm ekleyecek.

WABetaInfo, WhatsApp Messenger'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğe dair bir ekran görüntüsü paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda sorun bildirme bölümünün ayarlar sayfasında yer aldığını görüyoruz. Söz konusu bölümü görüntülediğiniz takdirde yeni bir sayfa ile karşılaşacaksınız.

Açılan sayfa iki farklı kısımdan oluşuyor. Üst kısımda yer alan kutucuğa karşı karşıya kaldığınız sorunu yazabileceksiniz. Sayfanın alt kısmında ise ekran görüntüsü ekleme seçeneği bulunuyor. İsteğe bağlı olarak bu seçenekler üzerinden soruna dair ekran görüntüsü eklenebilecek.

Geliştirici ekip, sorun hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilecek ve bu sayede sorunlar çok daha kısa sürede çözüme kavuşturulabilecek. Şu anda test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Test aşaması başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra söz konusu özellik kullanıcılara sunulacaktır.