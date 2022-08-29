Whatsapp'a Market Alışverişi Özelliği Geliyor

Meta ve Hindistan'ın Reliance Perakende ve Jio Platformları arasındaki bir e-ticaret girişimi, popüler anlık mesajlaşma platformu Whatsapp'a küresel bir ilk uçtan uca alışveriş deneyimini getiriyor.

JioMart'ın WhatsApp'a geliyor olması, Meta ve JioMart'ın iki yıl önce belirli kullanıcılarla bir entegrasyonu test etmeye başlamasından tahmin ediliyordu. Bu birliktelik başarılı olursa uygulama kullanıcılarına reklam sunmaktan büyük ölçüde kaçınan WhatsApp için önemli bir gelir kaynağı olabilir.

Whatsapp Market Özelliği Başka Ülkelere de Gelebilir

Yetkililer, Hindistan'daki müşterilerin, JioMart'ın tüm market kataloğuna WhatsApp üzerinden göz atabileceklerini, sepete ürün ekleyebileceklerini, anında mesajlaşma hizmetinden ayrılmadan yerel ödeme yolu UPI aracılığıyla ödeme yapabileceklerini söyledi.

Her ay yaklaşık yarım milyar Hintli tarafından kullanılan WhatsApp, birkaç gecikme ve aksilikten sonra UPI destekli ödeme hizmetini bu yılın başlarında ülkedeki 100 milyon kullanıcıya genişletmek için onay aldı. Bu yeni birliktelikle ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Geliştirmekten gurur duyduğumuz yenilikçi bir müşteri deneyiminin bir örneği, WhatsApp'ta JioMart ile şimdiye kadarki ilk uçtan uca alışveriş deneyimidir. WhatsApp deneyimindeki JioMart, milyonlarca Hintliye çevrimiçi alışverişin basit ve kullanışlı bir yolunu sağlama taahhüdümüzü daha da ileriye taşıyor."

Whatsapp'ın gelecekte küresel pazarda bu yeniliği kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu. Böyle bir karar alındığı takdirde ileride Getir veya Yemeksepeti gibi şirketlerin Whatsapp ile ortaklıklarını görmemiz mümkün.