WhatsApp'ta Süreli Mesajlar Nasıl Gönderilir? (Video)

WhatsApp'ta süreli mesajlar nasıl gönderileceğine ilişkin bir video yayımlandı. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp tarafından yayımlanan videoda, kaybolan mesajlar özelliğinin nasıl kullanacağı açıklandı. Paylaşılan videoya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp'ta Süreli Mesajlar (Kaybolan Mesajlar) Etkinleştirme

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger, kısa süre önce süreli mesajlar isimli özelliği tanıtarak tüm kullanıcıların kullanımına sunmuştu. Peki, WhatsApp süreli mesajlar nedir? WhatsApp Messenger'a eklenen özellik, anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin yalnızca belirli bir süre boyunca görüntülenebilecek mesajlar göndermesine olanak tanıyor. Böylece gönderilen mesajlar 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor.

Geçtiğimiz aylarda kaybolan mesajlar özelliğini tanıtan şirket, "WhatsApp mesajları genellikle telefonlarımızda sonsuza dek kalıyor. Aile ve arkadaşlarımızla paylaştığımız anılara tutunmak güzel olsa da, gönderdiğimiz birçok mesajı aslında sonsuza dek saklamamıza gerek yok. WhatsApp’ta sohbet ederken mümkün olduğunca yüz yüze sohbet ediyor gibi hissetmenizi istiyor, bu sebeple de sohbetlerin tamamını saklamak zorunda kalmanıza gerek olmadığını düşünüyoruz. İşte tam da bu nedenle, WhatsApp’ta süreli mesajları kullanma seçeneğini sunmaktan ötürü heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Mesajlaşma platformu, kısa süre önce ülkemizde kullanıma sunulan süreli mesajların nasıl kullanılacağına ilişkin bir video yayımladı. 1 dakika 59 saniye uzunluğundaki videoda söz konusu özelliğin nasıl etkinleştirileceği ve devre dışı bırakılabileceği anlatıldı.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformunun süreli mesajlar isimli yeni özelliğini aktif etmek oldukça pratiktir. Peki, WhatsApp süreli mesajlar nasıl yapılır? Aşağıda yer alan adımları uygulayarak özelliği aktif edebilir ve gönderdiğiniz mesajların 7 gün sonra otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz.

İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ı açın. Süreli mesajlar özelliğini kullanmak istediğiniz kişinin sohbet penceresini açın. Sohbet penceresini üst kısmında yer alan kullanıcı ismine dokunun. Açılan sayfa üzerinden "Süreli mesajlar" özelliğini aktif edebilirsiniz.

Yukarıda yer alan adımları yeniden uygulayarak WhatsApp süreli mesajlar devre dışı bırakma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Mesajlaşma platformu tarafından yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.