WhatsApp Takip Programları Tehlike Saçıyor

WhatsApp Messenger, kullanıcı deneyimi açısından sıklıkla tercih edilen bir uygulama olmasına rağmen zaman içerisinde özel mesajlaşma ile ilgili birtakım gizlilik sorunları meydana gelebiliyor. Uygulama her ne kadar uçtan uca şifreleme gibi yöntemlere başvurmuş olsa da üçüncü taraf WhatsApp takip programları kullanımından ötürü kullanıcılar kendisini büyük bir tehlikenin içerisinde bulabiliyor.

WhatsApp Takip Programları Tehlikeli mi?

WhatsApp Messenger, çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. İletişim kurmak için kullanılan uygulamalar listesinin daima başında yer alan WhatsApp Messenger için geliştirilen üçüncü taraf uygulamalar ise kullanıcılara büyük bir tehlike oluşturuyor. Üçüncü taraf uygulamalar, mesajlaşma uygulamasında kullanılan şifreleme yöntemini atlayabiliyor ve kullanıcıdan topladığı verileri çevrim içi hareketlerini takip etmek için kullanabiliyor.

WhatsApp Messenger'da yer alan kişinin en son görüldüğü zamanı öğrenmeye yardımcı olan "son görülme" ve kişinin uygulamada olup olmadığını kontrol etmeye yardımcı olan "çevrim içi" özellikleri ilk bakışta masum özellikler gibi gelebilir ancak uygulamanın sağladığı bilgiler üçüncü taraf uygulamalar tarafından sürekli olarak toplandığında kolaylıkla bir kullanıcı profili oluşturulabilir. Takip yazılımları, konu ile ilgili araştırmalara göre kullanıcıların ne zaman uyuduğunu ve kiminle konuştuğunu dahi öğrenebilyor.

WhatsApp temsilcisi, uygulamanın profil fotoğrafı, son görülme, çevrim içi durum, hikayeler, hakkında gibi özelliklerin gizlilik ayarları üzerindeki kontrolün kullanıcılara verdiğini söyledi. Şirket açıklamasında ayrıca kötüye kullanımları önleme sistemine de sahip olduğuna yer verdi ve şirket, üçüncü taraf takip uygulamalarının Google Play Store, App Store gibi uygulama mağazalarından kaldırılmasını istedi.

Üçüncü taraf takip yazılımlarının bazıları çocuklarını takip etmek isteyen ebeveynler için son derece faydalı bir uygulama gibi gösterilirken bazıları da başkalarını gözetleme gibi vaatte bulunarak niyetini açık bir şekilde göstermekten çekinmiyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen bu tür uygulamaların büyük bir kısmı ücretsiz olarak App Store ve Play Store'da yer alıyor. Güvenlik uzmanları ise kullanıcıları ne zaman uyuduğundan ne zaman uyandığına, ne zamandan uyandığından kiminle konuştuğuna kadar takip eden yazılımların kesinlikle kullanılmamasını tavsiye ediyor.