Hayatınızı Kolaylaştıracak Yeni WhatsApp Özellikleri

Yeni WhatsApp özellikleri sayesinde anlık mesajlaşma platformunu daha pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu özellikler, işlemleri daha hızlı bir biçimde gerçekleştirmenize olanak tanır.

Yeni WhatsApp Özellikleri Neler?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden bir tanesi olan WhatsApp Messenger'da çok sayıda özellik bulunuyor. Özellikle kullanıma sunulan üç yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Anlık mesajlaşma platformunun kullanıma sunduğu yeni özellikler ile uygulamayı daha pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. İşte platformda işlemleri daha hızlı bir şekilde yapabilmenize olanak tanıyabilecek özellikler!

WhatsApp Çıkartma Önerileri Özelliği

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'da kullanıcılar, çıkartmalar sayesinde hiçbir kelime kullanmadan kendisini kolaylıkla ifade edebiliyor. Öyle ki, çıkartmaların popülaritesinin farkında olan WhatsApp, anlık mesajlaşma uygulamasının çıkartma özelliğine sürekli olarak yenilik getiriyor.

WhatsApp Messenger'a getirilen çıkartmalar özelliği her ne kadar kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde kullanılsa da çıkartma bulmak oldukça uzun vakit alabiliyor ve bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin ruh halinize uygun bir çıkartma bulmak için çok sayıda çıkartma arasında gezinmeniz gerekebiliyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan WhatsApp Messenger'a çıkartma önerileri özelliğini eklendi. Çıkartma ile ilgili herhangi bir anahtar kelime yazdığınızda mesajın sol kısmında çıkartma simgesi görünür. Bu simgeye dokunduğunuzda yazdığınız kelime ile ilgili çıkartmayı görüntüleyebilirsiniz. Örneğin sohbet penceresinde "mutsuz" kelimesini yazdığınızda bununla alakalı çıkartmalara çok pratik bir şekilde erişebilirsiniz.

WhatsApp Web Fotoğraf Düzenleme Özelliği

Bu özellik, WhatsApp Web ve WhatsApp Masaüstü'ne özel olarak sunuldu. Bu hizmetler, yeni özellik sayesinde fotoğrafları göndermeden önce kırpmanıza, yazı eklemenize, döndürmenize ve daha birçok işlem gerçekleştirmenize olanak tanır. Fotoğraf düzenlemeyi artık başka araç kullanmadan hizmet üzerinden yapabilirsiniz.

WhatsApp Bağlantı Ön İzleme Özelliği

Popüler anlık mesajlaşma hizmetine eklenen bir diğer özellik ise bağlantı ön izleme özelliğidir. Şirket, bağlantı ön izleme kartının boyutunu önemli ölçüde büyüttü. Bu özellik sayesinde haber, video ve tweet içeren bağlantılar hakkında daha fazla bilgi görüntülenebilecek.

Anlık mesajlaşma platformuna eklenen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.