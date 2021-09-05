WhatsApp Tepkiler Özelliğinden İlk Görüntü Geldi!

WhatsApp tepkiler özelliği ilk ortaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçtikten sonra uygulama içinde nasıl çalışacağı ile ilgili kullanıcıların soru işaretini giderecek bazı görseller paylaşıldı.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'a gelecek yeni özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından keşfedilip bildirilmişti. Yeni özellik şu anda geliştirilme aşamasında ve bu nedenle herkese açık beta sürümünün kullanıcılarının bile özelliği kullanması mümkün değil.

WhatsApp, WABetaInfo'ya göre iMessage'daki tepkilerin çalışmasından farklı bir yaklaşım izliyor. Tepkiler daha çok Facebook'un sahip olduğu Instagram'ın direkt mesajlarda verilen tepkilere benziyor. Bu, bir mesaja tepki vermek için herhangi bir emojinin kullanılabileceği, emoji ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığı anlamına geliyor.

İki hafta önce WABetaInfo tarafından paylaşılan görselde WhatsApp'ın özelliği desteklemeyen kullanıcılara gösterilen bir uyarı mesajı yer alıyordu. Bu uyarı mesajında şu ifadeler yer alıyordu:

"Bir tepki aldın. Tepkileri görmek için WhatsApp sürümünü güncelleyin."

Bu mesajla tepkinin görülebilmesi için WhatsApp sürümünün yükseltilmesi gerektiğini içeren bir bilgilendirme yapılıyordu. Bu mesaj, özellik herkesin kullanıma açıldığında WhatsApp'ı güncellemeyen kullanıcılara gösterilecek. Kullanıcının mesajlaşma uygulamasını güncellemesi halinde uyarı bir daha görünmeyecek.

Bu mesajın özellik için atılan ilk adım olduğu düşünülüyordu ve son görsellere bakılacak olursa özellikle ilgili yeni bir adım daha atıldı. Uygulamanın alacağı yeni özelliğe ayrıntılı bakış atma fırsatı sunan bir görsel yayımlandı.

Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde 7 tepki olduğunu ve bunun muhtemelen en yeni emojilerin başta yer aldığını görebilirsiniz.

WABetaInfo, yeni özelliğin şu anda iOS ve Android cihazlar için test edildiğini belirtiyor.

WhatsApp Tepkiler Ne Zaman Çıkacak?

Instagram'ın yanı sıra Facebook'un bir uygulaması olan Messenger'da da sık sık başvurulan bir özellik olan tepkilerin uygulamanın yakın bir zamanda alacağı güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Duyguları ifade etmek için mesajlara sadece birkaç saniye içinde emoji ile tepki verilmesine olanak tanıyan özellik şu anda Instagram, Twitter, Facebook Messenger ve daha pek çok uygulamada yer alıyor. WhatsApp söz konusu platformlara kıyasla daha tek amaçlı bir uygulama olsa da en azından Facebook'un ekosisteminde tepkileri en geç alan uygulama olacak.