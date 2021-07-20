WhatsApp Toplu Konuşma Beklenen Yeniliğe Kavuştu!

WhatsApp toplu konuşma, kullanıcıların artık daha kesintisiz iletişim kurmasına yardımcı olacak bir şekilde güncellendi. WhatsApp Messenger'de başlatılan toplu görüşmelere belirli bir süre içerisinde katılma zorunluluğu kaldırıldı. Kullanıcılar artık istediği herhangi bir zamanda başlatılmış görüşmelere katılabilir.

WhatsApp Toplu Konuşma İçin Acele Etmeye Artık Gerek Yok

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp Messenger, Zoom ve benzeri video konferans uygulamalarında gerçekleştirilen konuşmaları takip ederek kullanıcıların konuşmalara belirli bir süre içinde katılma zorunluluğuna son verdi.

Şirket, kullanıcının dahil olduğu bir sohbette başlatılan herhangi bir toplu görüşmeye daha sonra katılabilmesini sağlamaya başladı. Eskiden görüşmeye davet edilen herhangi bir kullanıcının görüşmeye belirli bir süre içinde katılım sağlanmasını şart koşuyordu ancak bu artık zorunlu değil.

Kullanıcının başlamış bir görüşmeye katılabilmesi için o görüşmenin elbette ki sona ermemiş gerekiyor. Görüşme eğer sona ermişse kullanıcı hiçbir şekilde katılım sağlayamıyor. Bununla birlikte katılım sağlamış kullanıcıların sohbet sırasında neler konuştuğunu da duyamıyor.

WhatsApp'ta Başlatılmış Bir Sohbete Katılmak İçin Ne Yapılmalı?

WhatsApp başlangıçta kullanıcılara başlatılmış ancak katılım sağlanmamış bir sesli görüşme olduğunu bildirmek için bilgi penceresi gösterir. Kullanıcı dilerse "Katıl" butonuna tıklayarak arama bilgisi bölümünü açabilir.

Arama bölümünde şu anda devam eden bütün görüşmeleri görüntüleyebilirsiniz. Burada ayrıca diğer davetlileri de görme şansınız var.

Aramaya katılmak için "Katıl" butonuna tıklayabilirsiniz.

Bu pencere yok sayılırsa kullanıcının sonraki görüşmelere "Aramalar" sekmesinden katılması gerekiyor. Aramalar bölümünün en üstünde devam eden görüşmeler yer alır, buradan herhangi birine dokunarak devam eden sohbete katılabilirsiniz.

WhatsApp Toplu Konuşma Sınırlamaları Neler?